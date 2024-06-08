Rum basını BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in sözleşmesinin üç ay daha uzatıldığını ve haziran ayının son haftası Ada’ya gelmek niyetinde olduğunu iddia etti.

Fileleftheros “Uzatma Aldı ve Kıbrıs’a Geliyor” başlıklı haberinde Holguin’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını, görüşme sırasında, yeni bir temas turu için 24 Haziran'da Ada’ya gelmek niyetini ilettiğini yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının, Holguin’in sözleşmesinin uzatılmasıyla ilgili iddiaları yalanladığını hatırlatan gazete Holguin’in Hristodulidis’e telefonda söylediklerini “Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi olarak devam ettiğinin göstergesi” olarak yorumladı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri’nin Gazze’ye insani yardım konusundaki temsilcisi Sigrid Kaag’ın dün Rum Yönetimi Başkanı ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres’in Holguin’in sözleşmesini uzatma niyetinde olduğunu savundu.

Kombos Holguin’in, New York’taki rutin prosedürlerin hemen ardından, önümüzdeki günlerde Ada’ya gelmesinin beklenebileceğini ancak bunun öncelikle Holguin’in ve temsilciliğini yaptığı Genel Sekreter’in konusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili soruya karşılık kısa süre önce Mısır’a gittiğini, Kıbrıs sorununu da görüştükleri Mısır’ın, bu konuda bütün uluslararası mercilerde kendilerine destek verdiğini anlatan Kombos, Pazar günü de ABD’ye gideceğini söyledi. Kombos, bu çerçevede hem Washington’da hem de ekim ayında yapılacak seçimde BM İnsan Hakları Konseyi’ne adaylığıyla ilgili sunum yapacağı New York’ta temaslarda bulunacağını belirtti. “Seçilirsek, bu ilk kez başarılmış olacak. Zor bir prosedür ancak çabalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

-“Özellikle Azerbaycan’da yaklaşım şeklini etkilemede zorluk çekiyoruz”

Kombos’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev’in, Haziran’da Şuşa’da gerçekleştirilecek gayri resmi Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısına KKTC’yi asil üye olarak katmaya hazır olduğu açıklaması da soruldu. Uzun süredir TDT kuruluş tüzüğüne müdahale edilerek bunun yapılmaya çalışıldığını ancak şu ana kadar değiştirilemediğini söyleyen Kombos, buna rağmen tüzüğün değiştirilebileceğini keza KKTC’nin TDT toplantılarına gözlemci üye sıfatıyla çağrılmakta olduğunu hatırlattı.

Konstantinos Kombos “şu anda, özellikle Azerbaycan’da bu tür meselelere yaklaşım şeklini etkilemekte çok zorluk çekiyoruz, Türk tarafının, bu örgütleri (KKTC’yi) görüntüde ya da özde yükseltme hedefi yönünde kullanmak niyetinde olduğu da açıktır.” dedi.

Haravgi ise Genel Sekreterlik Sözcüsü Stephan Dujarric’in Perşembe günü uluslararası medya mensuplarına yönelik açıklamasında, Holguin’in ortak zemin arayışında taraflarla ve diğer ilgililerle iş birliğini sürdürdüğünü söylediğini yazdı.

Antonio Guterres’in Çarşamba gecesi Yunanistan Dışişleri Bakanı’yla ve Kişisel Temsilcisi ile görüştüğünü söyleyen Dujarric, Genel Sekreter ile sürecin ileri götürülmesi konusunu görüşen Holguin’in, kısa bir süre daha New York’ta kalacağını söyledi.

Gazete devamla Konstantinos Kombos’un Guterres’in, Genel Sekreter’in Holguin’in sözleşmesini üç ay daha uzatma niyetinde olduğu açıklamasını yazdı.