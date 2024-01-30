Kıbrıslı Rum Avukat Efstathios Efstathiu’nun Moskova’daki taşınmazlarla ilgili bir yolsuzlukla ilgili tutumu konusunda, hukuk dairesini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e şikâyet ettiği ifade edildi.

Politis gazetesi manşetten “Moskova’daki 113 Milyon Dolarlık Emlak Yolsuzluğuyla İlgili Şikayetler” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Moskova’nın ticari merkezinde bulunan ve 113 milyon dolar değeri olan dükkanlarla ilgili hisselerin bir gecede Rum tarafındaki şirketler aracılığıyla el değiştirdiğini yazdı.

Konuyla ilgili olarak bir Rus oligarkın suçlandığını ve bahse konu kişi hakkında Güney Kıbrıs’ta 2016 yılında tutuklama emri çıkarıldığını ancak bunun hiçbir zaman uygulanmadığını yazan gazete, davayla ilgili cezai araştırmanın da ilerlemediğini ifade etti.

Gazeteye göre Rus oligarktan şikayetçi olan müvekkili adına Rus oligark aleyhinde ceza davası açan Kıbrıslı Rum Avukat Efstathios Efstathiu ise açıklamasında, Hukuk Dairesinin başında bulunan iki kişinin duruşmadan önce Rus oligarkın cezai kovuşturmasını ertelediğini ifade etti.

Efstathiu’nun 26 Ocak tarihinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e davanın örtbas edildiği ve Hukuk Dairesi ile Poliste yolsuzluk yapıldığı konusunda şikâyette bulunduğu bir mektup gönderdiğini yazan gazete, başsavcının ise bu şikayet üzerine gazeteye yaptığı açıklamada, şahsına ve hukuk dairesine mal edilen suçlamaları reddettiğini ve Efstathiu’yu kararın iptal edilmesi için hukuk dairesine baskı yapmakla suçladığını iletti.

Gazete, Hristodulidis’in Efstathiu’nun mektubu konusunda bugün bilgilendirilmesinin beklendiğini ekledi.