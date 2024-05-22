"Kıbrıslıların hayatta kalmasının tek yolu AB üyeliğidir. Denizcilik mesleğini kendi çocuklarımızın yapmasını istiyoruz”

Annita Dimitriu: “Denizcilik sektörümüz dünyasal ve bölgesel istikrarsızlık içerisinde dünyada 11’inci, AB içerisinde 3’ücü sıraya yükselmeyi başardı”

Yunanistan’ın Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Kıbrıslı Rum Hristos Stilianidis, “Kıbrıs’ı, AB üyeliğini gözbebeğimiz gibi korumalıyız çünkü Kıbrıslıların hayatta kalmasının ve korunmasının tek yolu AB üyeliğidir” dedi.

Alithia’nın haberine göre Stilianidis bu ifadeleri bir dizi ziyarette bulunmak üzere gittiği Güney Kıbrıs’ta, 20’nci AB üyelik yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikteki konuşmasında kullandı.

Htistos Stilianidis, AB’ye katılımın, aralarında Rumların 2024’te 420 milyon euroluk uluslararası ihracat yaptığı devasa bir serbest pazar ve 1,2 milyar euronun üzerinde Kalkınma ve Dayanıklılık Fonu ve Next Generation EU fon desteklerinin de bulunduğu birçok özlü destek ve menfaat sağladığını söyledi.

Yunan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stilianidis, “Kıbrıs’taki Kıbrıs Helenizmi'ni koruyacak kalkan, birleşik AB içerisinde birleşik olacak, bağımsız devlet yapısı olacak bir çözümdür.” ifadesini kullandı.

AB’nin rekabet ve teknoloji alanlarına öncelik vermesi gerektiğini de söyleyen Stilianidis, “NATO çerçevesinde güçlü bir Avrupa savunma bacağı oluşturulması ana önceliktir, top yükün eylem ve var oluş meselesidir.” dedi.

Politis, Yunanistan’ın Rum asıllı Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Stilianidis’in Güney Kıbrıs’a Liman Başkanlığı başkan ve yetkilileriyle birlikte gittiğine dikkat çekti.

Dün Denizcilik Odası’nın 35’inci yıl dönümü etkinliklerine katılan ve Denizcilik Müsteşarı Marina Hacimanoli ile görüşen Stilianidis’in, bugün de Adalet ve İçişleri bakanları ile düzensiz göç ve sığınmacılar konusunda görüşeceğini yazdı.

Habere göre Stilianidis-Hacimanoli görüşmesinde, Avrupa denizciliğinin rekabet gücü, hemen önümüzdeki dönemdeki denizci eksikliği ve Yunan Denizcilik Bakanlığı ile Rum Denizcilik Müsteşarlığı arasındaki prosedürlerin basitleştirilmesi ve dijitalleştirilmesi, denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Hacimanoli, Rum-Yunan deniz bağlantısına iki ülke tarafından destek verildiğini ve Güney Kıbrıs’ın Yunanistan’da düzenlenecek “Posidona 2024” isimli büyük deniz farına katılarak Yunan denizciliğine destek vereceğini söyledi.

“Ata toprağına başka bir rolle dönmüş olmaktan duyduğu heyecanı” vurgulayan Stilianidis ise “Kıbrıs ve Yunanistan denizcilik alanında yeni yollar ve iş birlikleri açtı. İki ülke, Avrupa denizciliğinin rekabet gücü alanında somut sonuçlar elde etmek için artık birlikte hareket ediyor. Avrupa rekabet gücünü elde tutabilecek iki ülkeyiz. Avrupa düzeyinde gerçekleşecek sonraki görüşmelerimize bilinen tezlerimizi ortaya koymayı sürdüreceğiz.” dedi.

Stilianidis, denizci eksikliği sorununa da dikkat çekti ve Rum ve Yunan hükümetleri olarak bugün ellerinde bulunan insan dinamiğini mükemmel tutmanın yolunu bulması gerektiğini kaydederek “Denizcilik mesleğini kendi çocuklarımızın yapmasını istiyoruz.” ifadesini kulandı. Gençleri denizcilik mesleğine çekmek için yeni teşviklere de açıklayan Stilianidis, Yunanistan’ın 2024’ü denizcilik yılı ilan ettiğini hatırlattı.

Öte yandan Alithia, Denizcilik Odası’nın 35’inci kuruluş yıl dönümünde konuşan Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun da meclis olarak ülke denizciliğinin karşılaştığı sorunların göğüslemesine yapıcı katkı koymaya hazır olduklarını söylediğini yazdı.

Habere göre dünyasal ve bölgesel istikrarsızlığın devam ettiğini, dünya denizcilik sektörünün Kızıldeniz ve Aden Denizi’ndeki korsanlık nedeniyle sarsıldığını söyleyen Dimitriu, Ortadoğu’daki şiddeti kınadı “İsrail ve Gazze şeridinde derhal ve sürdürülebilir bir ateşkesi koşulsuz destekliyoruz” ifadesini kullandı.

Dimitriu, Güney Kıbrıs'ta denizcilik sektörünün bu dünyasal ve bölgesel istikrarsızlık içerisinde dünyada 11’inci, AB içerisinde 3’ücü sıraya yükselmeyi başardığını, sektörün 2023’te gayrisafi yurtiçi hasılaya katkısının 623 milyon euro ile yüzde 7 olduğunu söyledi.

Meclisin sektöre ilgili yasaları yaparak katkıda bulunduğunu belirten Dimitriu, uluslararası alanda da bütün temaslarında Rum denizciliğini öne çıkarma gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.