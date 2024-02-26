Siyasetten iş dünyasına birçok alanda faaliyet gösteren İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4'ncü kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Rothschild ailesinden yapılan açıklamada, "Babamız Jacob, birçok insanın hayatında önemli bir yere sahipti. Son derece başarılı bir finansör, kültür ve sanat savunucusu, sadık bir kamu görevlisi, İsrail'deki ve Yahudi kültüründeki hayırseverliğin tutkulu bir destekçisi, mükemmel bir çevreci, çok sevilen bir arkadaş, baba ve dedeydi." ifadeleri yer aldı.

Ailesi, 87 yaşında ölen Rothschild'in cenazesinin Yahudi geleneklerine uygun olarak aile içi bir törenle gerçekleştirileceğini, ileri bir tarihte de anma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Rothschild Vakfı da yaptığı açıklamada İngiliz yaşamının birçok alanında etkisi görülen Rothschild'in doğum yeri olan Buckinghamshire'dan başlayarak tüm İngiltere'de ve aralarında İsrail, Arnavutluk, Yunanistan ve ABD'nin bulunduğu birçok ülkede hayırseverlik faaliyetleri yaptığını ifade etti.

Jacob Rothschild'in eğitimden çevreye birçok alanda hayata geçirdiği faaliyetler neticesinde farklı devlet nişanları aldığı da ifade edilen açıklamada, vakıf başkanlığı görevini kızı Hannah Mary Rothschild'in üstleneceği kaydedildi.

İngiltere'de 1936'da doğan Rothschild, ülkenin önde gelen okullarından Eton College ve Oxford Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra aile mesleği olan bankacılıkla iş hayatına atıldı.

Birçok finans şirketi ve varlık yönetim şirketinin kurucusu ve yöneticisi olan Rothschild, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat koleksiyonlarının sergilendiği Londra'daki Ulusal Galeri'nin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyordu.

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi olarak 1991-1999 yıllarında görev yapan Rothschild, öldüğünde "4. Rothschild Baronu" unvanını taşıyordu. Baron unvanını oğlu Nathaniel Philip Rothschild üstlenecek.