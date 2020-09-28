Serbest Kürsü / Levent Özadam
Yani bazı sendikalarımız da bir alem doğrusu...
Rotasyon diye tutturdular!
Eylem yapıyorlar, grev yapıyorlar...
Hükümeti de duyarsızlıkla suçluyorlar!
Rotasyon istemeyen diğer sendikaları da hükümetin yanında durmakla suçluyorlar...
Demek amaç rotasyon filan değil!
Tamamen siyasi nedenlerden dolayı...
Hükümetin iki ortağının lideri de Cumhurbaşkanı adayı ya!
Rotasyon üzerinden başka adaylara destek sağlamak...
Şimdi çıkıp da şöyle deselerdi işte o zaman kendilerini ayakta alkışlardık;
“Rotasyona gidelim, yarım maaş alalım, biz de elimizi taşın altına sokalım...”
Olur mu hiç öyle şey!
Amaç, yarım çalışıp, tam maaş almak...
Yok öyle yağma!
Umarız hükümet edenler seçim heyecanı ile böyle bir hata yapmazlar...
Ellerini verip de kollarını kaptırmazlar!
Tamam kamu çalışanları bizim insanımız ama...
Özelde çalışanlar da uzaydan gelmedi buraya!
Hep onlar işsiz kalıyor, onlar rotasyon çalışıp yarım maaş alıyor, 8 bine yakın işletme kepenk kapatıyor, sendikaların umurunda mı?
Daha da vahimi...
Bazı bakanlıklarda çalışanlar aralarında anlaştı, personelin yarısı bir hafta diğer yarısı öbür hafta çalışıyor!
Hükümet ise bunu görmemezlikten geliyor...
Bu özel sektöre yapılan en büyük ihanet ve saygısızlıktır!
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Biz de dahil toplumun büyük kısmı artık seçimler için bitse de kurtulsak modundadır...
Ülkede bunca sorun varken, kimse önünü bile göremeyip, plan yapamazken seçimler, atılan nutuklar nedeniyle içimiz dışımıza çıktı!
Allahın suyunu bile seçim malzemesi yaptılar...
Verilen tarihte arıza giderilememiş de sözlerinde durmamışlar!
Yani insan ancak bu kadar insafsız olur, duyarsız olur, kötü niyetli olur...
Fırtına çıkıp da çalışmalara 3 gün ara verildiği için çalışmaların aksadığı yönde resmi açıklama yapıldığı halde, çıkıp da bu durumu eleştiriyorlar!
Kim eleştiriyor;
Özellikle de Türkiye’den adaya su gelmesini şiddetle protesto edenler!
Şimdi bu protestolarını 3 gün gecikme için yapıyorlar...
Niye!
Akılları fikirleri seçimlerde olduğu için...
Hükümet ortaklarını yıpratmak kendi adaylarına çıkar sağlamak için!
İnsanın aklı almıyor doğrusu...
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Casinocular Birliği geçtiğimiz hafta içinde zehir zemberek bir açıklama yaptı...
Suçumuz devlet memuru olmamak diye sitem ettiler!
Alınan bazı kararları yargıya taşıyacaklarını söylediler...
Az buz değil tam 20 bin kişinin ekmek yediği bir sektör bu!
Zira artık bir gerçek var bu ülkede casinolar kapalıysa oteller de kapalı...
Zaten açık olan otel sayısı da ger geçen gün azalıyor çünkü başka çareleri yok!
Severiz ya da sevmeyiz ülke gerçeği bu...
Soruyorlar güneyde bile casınolar açıkken biz de nasıl oluyor da casinoların kapısına kilit vuruluyor!
Hangi mantıkla binlerce kişinin ekmek yediği iş yerleri kapatılıyor?
Sendikalar rotasyon isteyip evde otururken tam maaş alacakken, özel işletmelerin kapalı tutulması hangi mantık kurallarına uygundur, bunun bir açıklaması olabilir mi?
Maliye Bakanı, Amcaoğlu’nun açıklamalarına katılıyoruz...
Evde oturmakla ekonomi ayağa kaldırılamaz!
Devlet de çalışacak özel sektörde...
Ya da hepimiz evde oturup günü gelince maaşlar ödenmeyeceği için ağzımızı havaya açıp karnımızı doyuracağız!
Öyle mi!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Şahap AŞIKOĞLU, Müsteşarı olduğunuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda uyarımızdan sonra işi ekenlerin peşine düşüp araştırma başlatmanızı memnuniyetle öğrendik. Hele de seçimleri bahane edip evlerinde ense yapanlar, diğer çalışan kesimin moral motivasyonunu da olumsuz etkiliyor!
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