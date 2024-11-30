Romanya'da halk yeni dönem milletvekillerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan Romanya'daki genel seçim, ülkedeki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur oylamasına yönelik devam eden gerginliğin gölgesinde yapılacak.

Yerel medyada paylaşılan anketlere göre, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) birinci sırada yer alırken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ise ikinci sırada bulunuyor.

Romanya'daki genel seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların yarın gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

- Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçim gerginliği

Romanya'da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi'nin ikinci tura yükselmişti.

Georgescu ve Lasconi'nin ikinci tura yükselmelerine itirazlar gelmiş ve Anayasa Mahkemesi ilk tur sonuçlarının yeniden sayılmasına karar verdi.

Yeniden sayım işleminin genel seçimden önce yapılamayacağı açıklanırken, ikinci tur için tarih 8 Aralık olarak açıklanmıştı.

Romanya'da iktidarın büyük ortağı PSD'nin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu ise genel seçime odaklanacağını ifade ederek, cumhurbaşkanlığı yarışından çekildiğini açıklamıştı.