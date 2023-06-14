Katıldığı televizyon programında Rogers, İmar Yasasında değişiklik yapılmak istendiğini, bu değişikliklerin kimseye sorulmadan, meslek odalarından görüş alınmadan hazırlandığını savundu.

Rogers şu ifadeleri kullandı:

“Şehir Planlama Dairesi bilerek ve isteyerek bir süredir işlevsizleştirilmeye çalışılıyor. Dairenin planlama ekibi 8 kişiden 3 kişiye düşürülmüş, imar planları bilerek ve isteyerek tamamlanmalarına rağmen yürürlüğe konulmamış, bu süreç içerisinde planlamaya aykırı izinler dağıtılmaya devam etmiştir. Tarımsal verimli araziyi, yeşili gözden çıkararak, uzmanların planlama görüşleri dikkate alınmadan sadece inşaat odaklı bir gelişim hedefi ile gidilmeye devam edilirse varacağımız nokta hüsran olacaktır.

Kontrolsüz yapılaşma ve altyapı eksikliği nedeniyle gerek turistler için gerek burada konut sahibi olmak isteyen yabancılar için ülkemiz zaman içerisinde cazibesini kaybedecektir”

-Yerli halkın konut alması imkansız hale gelmiştir

Mevcut şartlarda yerli halkın büyük bir bölümünün konut sahibi olmasının imkansız hale geldiğini savunan Rogers, “Bu hükümet ülkeye, gelecek nesillere geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir” dedi

Girne Antik Liman'ının renovasyonuna da değinen Rogers, süreçte Eski Eserler Dairesi’nin uzman personelinin çalışmalardan uzaklaştırıldığını, Daire Müdürünün görevden alındığını ve çalışmaların projeye uyumlu şekilde yapılmadığını iddia etti.

Roger konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Turizm ülkesi olan adamızın gözdesi, Akdeniz’de Lüzinyan devrinden kalan tek antik liman olan bu önemli kültürel tarihi mirasın, paydaşları bir araya getirmeden, özensiz bir şekilde renovasyonunun yaptırılması ve böyle hassas bir konuda projeye uyulmaması hükümetin ayıbıdır. Böyle önemli bir kültürel tarihi mirasın renovasyonunda Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan görüş alınmaması, Eski Eserler Dairesi uzman personelini ve mimari görüşü dışlayarak bu noktaya gelinmesi kabul edilemez. Projenin zamanında tamamlanmaması ile turizm sezonunda hem Girne limandan mahrum kalıyor hem de limanda çalışan esnaf kazancından oluyor. Böyle bir ciddiyetsizlik kabul edilemez”