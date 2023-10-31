- Rogers: "Her gün suçsuz insanlar hayatını kaybediyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafikte, aşırı sürat, hız ve telefon kullanımın kazaların en büyük sebebi olduğunu söyledi. Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin trafiğe ilişkin yapmış olduğu çalışmanın verilerini paylaşarak, kazaların yüzde 88.92’sinin nedeninin sürücü hatası olduğunu kaydetti.

Kaza sebeplerinde yolların güvenliğinin en son sırada geldiği görüşünü ifade eden Arıklı, her trafik kazasının ardından hükümetin suçlandığını, sürücülerin görmezden gelindiğini söyledi, bunun özellikle gençleri kurallara uymamaya teşvik ettiğini belirtti.

Arıklı, toplu taşıma konusunda Düzce Belediyesi’yle imzaladıkları protokol uyarınca çalışma yapıldığını; araç muayene sistemini iyileştirecek çalışma planladıklarını; kavşaklara akıllı sinyalizasyon kurulacağını ve sürücü sınavlarındaki müfredatta değişikliğine gidileceğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor.

Genel Kurul’da “Tarımsal Arazi Kiralamalarında Dursun Oğuz Kriterlerine Genel Bir Bakış” konulu bir konuşma yapma istemiyle kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, kendi isminin yer aldığı konuşmanın sırasını bilmesine rağmen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un orada olmamasını eleştirdi.

Hükümetin diğer konularda olduğu gibi tarımsal arazi kiralamalarında da adalet kaygısı taşımadığını öne süren Şahali, bu konuda belli başlı geleneklerin korunmasına dair de kaygı taşınmadığını söyleyerek, gayri adil uygulamalar yapıldığını ve kamu vicdanının yaralandığını savundu.

-"Tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili şu anda vahşet yaşanmaktadır"

“Tarımsal arazilerin kiralanmasıyla ilgili şu anda vahşet yaşanmaktadır” diyen Şahali, bu icraatların mağdurunun tarım kesimi olduğunu kaydetti.

Konuşmasını Bakan Oğuz’un yanıt vermesi için yaptığını belirten Şahali, “Kendisini bekleyecek değilim, kendisini bekleyen bereket arzusunda olan Kıbrıs Türk çiftçisidir” dedi.

- Candan: "Tüm sorunların başlıca sebebi statüko"

Şahali’nin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan kürsüye çıkarak, “En Temel Yükümlülüklerini Dahi Yerine Getiremeyen Devlet” konulu konuşma yaptı.

Candan, konuşmasında, yaşadığı güzel coğrafyaya rağmen Kıbrıs Türk halkının mutsuzluğuna dikkat çekerek, bunun nedeninin en temel yükümlülüklerini dahi yerine getiremeyen devletin kötü yönetimle birleşmesi olduğunu savundu.

Tüm sorunların başlıca sebebinin siyasi olarak içinde bulunulan statüko olduğunu söyleyen Candan, mevcut statüko devam ettiği süreci Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yaşam standartlarına ulaşamayacağını ifade etti.

Ülkedeki sorunlara değinen ve örnekler veren Candan, halkın yaşananlardan maddi ve manevi mağdur olduğunu ve yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Candan, gidişatın tersine çevrilmesinin şart olduğunu vurguladı.

Sosyal devlet olma şartının insanlarına yeterli eğitim ve sağlık hizmetlerinin sağlayabilmek olduğunu belirten Candan, bütçede sağlık ve eğitime düşen payın artırılmasının olmazsa olmaz olduğunu belirtti, “Bu yapılmazsa mutlu ve huzurlu olamayacağız” dedi.

Ülkede “birlikte yönetme” anlayışının hakim olmasının önemine dikkat çeken Candan, bu kapsamda CTP’nin toparlayıcı kapasitesine işaret ederek, geçen gün yaptıkları yürüyüşte farklı kesimlerden katılan insanların varlığını hatırlattı.

Birçok sektör, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili alanlarında problemleri sürekli olarak ortaya koyduklarını ancak siyasetin bu süreçte geri kaldığını söyleyen Candan, “mutluluk endeksinde dibe doğru gidiyoruz” dedi ve çıkış yollarının aranması çağrısında bulundu.

- Oğuz: "Devlet arazilerinin uygun kriterlere göre kiralanıyor"

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekili Candan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşmasına yanıt verdi.

Oğuz, konuşma listesinde Şahali’nin sırasının farklı olmasından dolayı konuşma sırasında salonda olmadığını ancak öğrendiği anda geldiğini kaydetti.

Bakan Oğuz, tarım arazilerinin kiralanmasına yönelik bilgiler vererek, geçen yıl 3 bin 324 kişinin devletten yıllık olarak tarımsal arazi kiraladığını, bu yıl rakam 3 bin 501 müracaat olduğunu kaydetti, bu devlet arazilerinin uygun kriterlere göre kiralandığını kaydetti.

Oğuz, bu konuda art niyetin olduğu izleniminin yaratılmasının hoş olmadığını söyleyerek, kendisinin Tarım Bakanlığı döneminde hayvancılık için yaptıklarının ortada olduğunu belirtti, biriyle ilgili mağduriyetin olması durumunda da çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

-"Hatalar olabilir, düzeltilir... Önemli olan art niyetli hatalar olmaması"

Hataların olabileceğini ve bunların düzeltilebileceğini söyleyen Bakan, önemli olan “art niyetli hataların” olmaması olduğunun altını çizdi.

Oğuz, ortaya atılan söylemlerin halkı kutuplaştırdığını kaydederek, kriterlerin kendisine ait değil Komisyon’a ait olduğunu belirtti. Oğuz, “Çiftçinin, hayvancının partisi olmaz” ifadelerini kullandı.

Üretimin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Oğuz, hayvancıyı da çiftçiyi de bu süreçte desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

- Rogers: "Her gün suçsuz insanlar hayatını kaybediyor"

Bakan Oğuz’un arından kürsüye çıkan Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da konuşmasında toplu taşıma altyapısındaki eksikliklere değindi.

Rogers, ülkede kontrolsüz devam eden nüfus artışıyla, hizmetlerin ve altyapılarının yetersiz kaldığını kaydederek, “ışıksız yollarda, altyapısı yetersiz yollarda, trafik kurallarını bilmeyen ya da bilerek çiğneyen sürücüler” dolayısıyla her gün suçsuz insanların hayatlarını kaybettiğini söyledi ve yılın ilk 10 ayında 39 insanın kaybedildiğini hatırlattı.

-"Toplu taşımanın adı var, kendi yok"

Küçük bir ada ülkesinde büyük şehir sorunları yaşandığını ve bunun çağdaş bir toplu taşıma sisteminin olmayışından kaynaklandığını savunan Rogers, “Toplu taşımanın adı var, kendi yok” dedi.

Rogers, mevcut otobüs sistemini ve verilen izinleri de eleştirerek, “Bu durum nereye gidecek? Toplu taşımayla ilgili hükümetin bir vizyonu var mı?” diye sordu.

2018’den itibaren Ulaştırma Bakanlığı’nda toplu taşımaya ilişkin bir çalışmanın mevcut olduğunu söyleyen Rogers, ancak mevcut hükümetin bu çalışmalara katkıda bulunmadığını savundu, yapılan çalışmaların ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Toplu taşımanın gelişmesinin ülkeye faydalarına değinen Rogers, trafikte çok fazla sayıda araç olmasının çevreye zararlarına da dikkat çekti, imza atılan İklim Sözleşmesi’ni hatırlattı.

- Arıklı: "Kazaların yüzde 88.92’sinin nedeni sürücü hatası"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milletvekili Rogers’ın ardından söz alarak, Rogers’in seslendirdiği sorunlar hakkında konuştu.

Trafikte, aşırı sürat, hız ve telefon kullanımın kazaların en büyük sebebi olduğunu söyleyen Bakan Arıklı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin trafiğe ilişkin yapmış olduğu çalışmanın verilerini paylaşarak, kazaların yüzde 88.92’sinin nedeninin sürücü hatası olduğunu açıkladı.

Kaza sebeplerinde en son sırada yolların güvenliği olduğunu kaydeden Arıklı, her trafik kazasının ardından hükümetin suçlandığını, sürücülerin görmezden gelindiğini söyledi, bunun özellikle gençleri kurallara uymamaya teşvik ettiğini belirtti.

Toplu taşımaya ilişkin, eski Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın başlatmış olduğu çalışmaları devam ettirdiğini bildiren Arıklı, bu çerçevede Düzce Belediyesi ile protokol imzaladıklarını ve bir projenin başlatıldığını, bu projeyi de kendileriyle paylaşacaklarını duyurdu.

Araç muayene istasyonlarına da değinen Bakan Arıklı, kendisinin Milletvekili Biray Hamzaoğulları’ndan Güney’deki araç muayene sistemi hakkında bilgi istediğini kaydederek, öğrendiği bilgiler doğrultusunda Kuzey’deki uygulamaların ilkel kaldığını belirtti, Güney’deki sistemin aynısını burada da kurmayı planladıklarını söyledi.

-Kavşaklara akıllı sinyalizasyon

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile kavşakların daha güvenli hale getirilmesi için akıllı sinyalizasyon sisteminin kurulması için anlaşıldığını kaydederek, ayrıntılarını daha sonra açıklayacağını bildirdi.

Yollarda 20-25 ton yük taşıma limiti varken, ağır vasıtaların daha fazla yük taşıyarak yolları deforme ettiklerini de söyleyen Bakan, çeşitli yerlere kantar koyma ve altından geçilen aracın ağırlığını okuyabilen bir sistemi ülkeye getirme planlarından bahsetti.

Arıklı’nın konuşması sırasında yerinden söz alan Milletvekili Biray Hamzaoğulları da adanın her iki tarafında gözlemlediği uygulamalar ve sorunları paylaştı.

Arıklı, Gönyeli Kavşağı’ndaki trafik sorununa da işaret ederek, bu sorunu çözecek Kuzey Çevre Yolu'nun kamulaştırma çalışmaları yapıldığını ve ihaleye çıkılarak yolun tamamlanacağını duyurdu.

-"Sürücü sınavlarında müfredat değişikliğine gidilecek"

Arıklı, bunun yanında sürücü ehliyetlerinin yenileneceğini ve sürücü imtihanlarda müfredat değişikliğine gidileceğini kaydetti.

Trafik cezalarının artırılmasının önemine de değinen Bakan, Rusya’da en ufak alkol tespitinde 3 ay hapis cezası verildiğini anlatarak, ilgili yasa çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Milletvekili Şahali, yerinden söz alarak, sürücülerin yaptıkları hataların fazlalığına dikkat çekti. Denetim faaliyetlerinin ciddi anlamda artırılmasına ihtiyaç olduğunu kaydeden Şahali, bunun yanında kaza yerlerinin kazadan sonra kazazede olarak kalmaya devam etmesinin büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti, buraların eski hale getirilmesi ihtiyacını vurguladı.

- Şahiner: "Ercan işletmecisi şirkete yapılan bağış ve muafiyetler yasa dışı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de “Ercan Havaalanı İşletmecisine Sağlanan Rantın Detayları” konulu bir konuşma yaptı.

Şahiner, konuşmasına ilk olarak sabah duyurulan elektrik zammı ile başlayarak, “AKSA ile yapılan sözleşmeyle maliyetleri düşüreceğiz” söylemlerinin aslının ortaya çıktığını savundu.

Ercan Havalimanı’nın özelleştirilmesinde yanlış algıların olduğunu söyleyen Milletvekili Şahiner, bağışlanan 59 milyon Euro’nun geri adım atılmazsa daha da artabileceğini ve 350 milyon dolarlık şirket tarafından yapılan yatırımın şirketten değil halkın cebinden alındığını öne sürerek, büyüyen havalimanıyla uluslararası uçuşlara başlanacağı ve büyük gövdeli uçakların gelmesiyle biletlerin ucuzlayacağı söylemlerinin doğru olmadığını söyledi.

Şahiner, herhangi bir şirketle imzalanacak sözleşmenin muhakkak ihale şartlarına bağlı olması gerektiğini kaydederek, şu anda Ercan Havalimanı’ndaki uygulamaların İhale Şartnamesi’ne uygun olmadığını savundu.

İhale Şartnamesi’nde yer alan madde 11’de giderlerin kimin tarafından karşılanacağının açıkladığını, her türlü resim, vergi, harç ve diğer masrafların şirket tarafından karşılanacağının belirtildiğini; madde 13’te ise aksaklıklar, tedbir ve benzeri nedenlerle gelir kaybı, zarar ve ziyanların talep edilemeyeceğinim yazıldığını ifade eden Şahiner, bunlara rağmen hükümetin pandemi dönemi zararının telafi ettiğini ileri sürdü. Şahiner, ilgili şirkete yapılan bağış ve muafiyetlerin yasa dışı olduğunu öne sürdü.

Söz konusu uygulamayı mahkemeye götürdüklerini anımsatan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, “Umarım olumlu sonuç alacağız” dedi.

“Kıbrıs halkının cebinden yasa dışı olarak 59 milyon alınıp şirketin cebine konulması kabul edilemez” ifadelerini kullanan Şahiner, yapılan anlaşmalar doğrultusunda bu rakamın daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Şahiner’in “Utanmıyorsunuz” demesi üzerine, Meclis Genel Kurulu’nda sesler yükseldi. Meclis Başkanı Zorlu Töre, sokakta olunmadığını, Meclis’te bu tür konuşmaları kabul etmeyeceğini kaydetti ve bu ifadenin tutanaktan çıkarılmasını istedi.

- Arıklı: "Son kararı yargı verecek"

Şahiner’in konuşmasına yanıt vermek amacıyla kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Şahiner’in sarf ettiği “utanmazlık” sözlerinin doğru bir yaklaşım olmadığını kaydetti.

Ercan Havalimanı’na ilişkin yapılan Ek Protokol’ün zaten muhalefet tarafından yargıya götürüldüğünü, son kararı yargının vereceğini belirterek, tartışmanın bir anlamı olmadığını ancak cevap vermek adına, 27 ay 9 günlük süreyi Şirket’e ek süre vermemek adına, Merkez Bankası’ndan destek istediklerini ve onların hazırladığı projeksiyon çerçevesinde 59 milyon rakamının ortaya çıktığını kaydetti.

Belirlenen rakam içerisinde, projede olmayan bazı çalışmaların da Şirket’e verildiğini hatırlatan Arıklı, “İki kişinin el sıkışıp, ben bu adama 59 milyon para veriyorum” havasının verilmesinin doğru olmadığını belirtti.

Arıklı, söz konusu projenin itibarsızlaştırılması gerektiğini, 2012’den bu zamana kadar Ercan’dan 271 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

2042 yılında şirketin ayrılacağını da hatırlatan Arıklı, o zamana kadar devam edecek olan "yüzde 48 artı KDV" anlaşmasının “mükemmel bir paylaşım” olduğunu ifade etti.

-"Eksiklikler giderilmezse ceza kesilecek"

Eksikliklerin giderilmesi için şirkete verilen 6 aylık sürenin yarısının tamamlandığına da değinen Arıklı, sürenin bitmesinin ardından eksikliklerin giderilmemesi halinde ceza da kesilebileceğini kaydetti.

Milletvekili Şahali’nin sorusu üzerine de Bakan Arıklı, sözleşme gereği alandan çıkarılması gereken askeri bölgenin imzalanan protokol gereği, askerin Beyköy’de kendilerine yerleşebilecekleri yer yapılması takdirde çıkabileceğini belirttiğini ancak hiçbir dönemde bunun yapılması için gerekli kaynağın bulunamadığını belirtti.