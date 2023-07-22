Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ABD Savunma Bakanlığı’nın New Jersey Eyalet Ulusal Muhafızları iş birliğindeki “State Partnership Program”a katılım metnini imzaladı.

Ant1’in Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Yorgallas, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis eşliğinde 15-21 Temmuz’da gerçekleştirdiği ABD-New Jersey ziyaretini tamamladı. Ziyaret çerçevesinde RMMO’nun “State Partnership Program”a katılım metni de imzalandı. Metne Güney Kıbrıs adına Yorgallas, New Jersey Eyaleti adına da Dış Konular Bakanı Tahesha Way imza attı. İmza töreninde ABD Ulusal Muhafızları Komutanı General Daniel R. Hokanson da hazır bulundu.