Savunma Bakanlığı RMMO Komutanı Yorgos Cicikostas ile anlaşamayan Komutan Yardımcısı Lukas Hacimihail’e “izinlerini kullan” emri verdi

Güney Kıbrıs'ta Savunma Bakanlığı’nın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) ikinci adamı Yunan Korgeneral Lukas Hacimihail’e, sözleşmesinin sona ereceği 31 Ağustos 2024’e kadar var olan bütün izinlerini kullanma emri verdiği, bu durumun RMMO'daki çatışmayı ve ağır ortamı gözler önüne serdiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Hacimihail’in RMMO Komutan Yardımcılığı görevi için imzaladığı 2 yıllık sözleşme 31 Ağustos’ta sona eriyor ancak alışılmışın dışında bir uygulama ile kendisine, mevcut bütün izinlerini kullanma emri verildi.

Habere göre verilen bu emir, Bakanlar Kurulu’nun, Hacimihail’e RMMO’daki sözleşmesini uzatmayacağı ve yerine yeni bir atma yapacağı yorumlarına neden olurken, Hacimihail ile RMMO Komutanı Korgeneral Yorgols Cicikostas arasındaki ilişkiler konusunu yeniden gündeme getirdi.

Savunma konularında yayın yapan Yunan internet sitesi “armyvoice.gr” RMMO’nun, her ikisi de Yunan olan komutanı ile komutan yardımcısının RMMO ile ilgili anlaşmazlıklarının, ilişkilerini kopma noktasına getirdiğine” dikkat çekti.

(ŞA/GÜL)