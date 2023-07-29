Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yeni celbi dün yemin ederken, Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ve RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis birer konuşma yaptılar.

Alithia gazetesinin haberine göre, RMMO’nun yeni celbinin dün gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, yeni celbe “vatana, ilke ve değerlere sadık kalma” çağrısı yaparken başarılar da diledi.

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ise konuşmasında, RMMO’nun askeri gücünün en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekerek, yeni celbe başarılar diledi.

Son olarak törende konuşan RMMO Komutanı Korgeneral Dimokrtios Zervakis, RMMO’nun “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini savunmaya her daim hazır olduğunu” iddia ederek “Bakışlarımız her gün Pendadaktilo (Beşparmaklar), Morfu (Güzelyurt) ve Varoşa’ya (Maraş) dikilidir. Hedefimiz ise Kıbrıs toprağını özgür görmektir” şeklinde konuştu.