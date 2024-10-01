Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında kurulan ancak sadece kâğıt üzerinde kalan “Savunma ve Güvenlik Akademisi’”nin işleyiş ve organizasyonunu düzenleyen yasa tasarısı, geçtiğimiz hafta meclise sunuldu.

Politis gazetesi “Rum Milli Muhafız Ordusu Akademiye Sahip Olacak” başlıklı haberinde, Akademi'nin RMMO üyelerinin yanı sıra polis, sivil savunma, itfaiye gibi diğer güvenlik birimleri üyelerine ve güvenlik ile savunma alanında görev yapan memurlara da eğitim vereceğini yazdı.

Yasa tasarısının iki yıllık gecikmenin arından geçtiğimiz hafta meclise sunulduğunu yazan gazete, ilgili yasa tasarısının Nikos Anastasiadis hükümetinin görevinin sona ermesinden üç ay önce bakanlar kurulu tarafından onaylandığını da anımsattı.

Habere göre Savunma ve Güvenlik Akademisi çerçevesinde liderlik, analiz ve uluslararası siyasi-askeri durum, kriz yönetimi ve karar almada modern metot ve prosedürler üzerine stratejik düzeyde eğitim verilecek.

Akademinin, Savunma Bakanlığı bünyesinde olacağını ve müdür, müdür yardımcısı ve sekreterden oluşacağını yazan gazete akademi müdürlüğüne RMMO’dan yüksek rütbeli bir subayın getirileceğini de belirtti.