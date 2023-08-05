Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in görev süresinin ay sonu dolacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Zervakis’in görev süresinin Mart sonu dolduğunu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Zervakis’in görev süresini iki kez uzattığını kaydederken, elde ettiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs ile Atina arasında, yeni RMMO komutanının kim olacağıyla ilgili istişareler yapıldığını yazdı.

Haberde, Zervakis’in, görev süresinin bir kez daha uzatılması konusunda olumsuz düşünmediği; diğer yandan da komutanlık için tanınmış bazı Yunan askerlerin adının geçtiği ifade edildi.