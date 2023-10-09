Baf’ta ikamet eden bir Rusya vatandaşının, Trodos’taki RMMO üssünde, yaralı halde uyurken tespit edildiği, Rus şahsın bu “tuhaf” olarak değerlendirilen durumunun ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Baf’ta ikamet eden 33 yaşındaki bir Rus’un, Cumartesi sabah erken saatlerde, Trodos’taki RMMO kışlasında bir aracın içerisinde uyurken bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rus’un askeri kışlada park halinde bulunan ve kapıları kilitli olmayan bir askeri aracın içerisinde uyurken tespit edildiğini, ayaklarından yaralı olan şahsın verdiği ifadede ise Baf’ta ikamet ederken son bir haftadır parası olmadığı için evsiz olduğunu söylediğini yazdı.

Söz konusu şahıs ifadesinde, evsiz olduğu için dolaştığını, Limasol’a gitmek için yola çıktığını, bir süre gezindikten sonra ise gece üşümesi üzerine, askeri kışlanın tellerinin altından geçerek, kapısını açık bulduğu araçta uyuduğunu iddia etti.

Şahıs ayrıca, kendisine araba çarptığı için seyahat belgelerini de kaybettiğini öne sürerken, dün çıkarıldığı mahkeme emriyle tutuklandı.