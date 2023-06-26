Rum Millî Muhafız Ordusu (RMMO) 1’inci Mekanize Piyade Tugayı’nın Hava Komutanlığı desteğiyle “Daidalos 2023" kod isimli fiili tatbikat icra edildiği bildirildi.

Fileleftheros’un Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre tatbikatta, tugayın sorumluluk alanında personelin helikopterden malzeme ve tedarik atılması ile atılan malzemelerin alınarak desteklenecek birliklere ulaştırılmasını içeren "atış bölgesi ikmal ulaştırma organizasyonunu içselleştirmesi" hedeflendi.

Haberde, tatbikatla ilgili başka detay verilmedi.

TAK