Rum Yüksek Mahkemesi Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 5 yıllık paralı gönüllülük (EPY) kadrosundaki personele yapılan iş akitlerinin özel hukuk alanına girdiğine hükmetti.

Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Yüksek Mahkeme, RMMO EPY’leriyle yapılan iş akitlerinin özel hukuk alanına girdiği hükmüne Rum Savunma Bakanı’nın kararıyla iş akdine son verilen bir EPY’nin temyiz başvurusunu inceledikten sonra vardı.

EPY statüsündeki personel ile yapılan son iş akdinin emeklilik tarihine kadar RMMO’da çalışmasını öngörüyor olmasına karşın EPY’lerin çalışma sürelerinin tüzükle belirlendiği hukuki düzenleme bulunduğu ancak mahkemenin bunu, başvuru sahibinin iş akdini idari hukuk alanında değerlendirilmesine yeterli görmediği kaydedildi.

Karar üzerine Rum Hukuk Dairesi RMMO’da iş akdi (sözleşme) ile çalışan bütün 5 yıllık paralı gönüllülerin sözleşmelerinin Kamu Hukuku değil Özel Hukuk alanına tabi olduğunu açıkladı.

TAK