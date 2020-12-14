Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Normalde Başbakanlık koltuğunda şu anda Faiz Sucuoğlu oturuyordu…

Ama şimdi bakan bile değil!

Ara sıra süreci anlatmak için konuşuyor ama tam olarak açıklamıyor…

Birileri rica etmiş, o da çekilmiş!

Sonra bir daha aday olduğunu açıkladı ama ufukta kurultay filan yok…

Olursa da büyük ihtimalle yeniden aday olmayacağını açıklayacak!

Kendi de ifade etti;

Neredeyse suçlanmadık hiçbir şey bırakmadılar!

Şu anda hala şaibe altındadır…

Kendi içinin rahat olmadığından da adımız gibi eminiz!

Hep partisinin hem de partili olmayanların gönlünü kazanmıştı…

Kurultaya gizli bir el uzandı ve Sucuoğlu şimdi günün büyük bir bölümünü kliniğinde geçiriyor, dost sohbetleri yapıyor!

O söylemiyor ama biz yaklaşık bir ay önce yazıp manşete aldığımız başlığı buradan bir kez daha vurgulayalım:

‘Kurultaya Binali Yıldırım Gölgesi…”

Eski dostluklar nedeniyle Binali bey Taçoy’dan yana tavır koymuş, olan da işte o zaman olmuş…

Bunu çıkıp birisi açıklasa en azından Sucuoğlu’nun üzerinden şaibe kalkacak!

Ha keşke de kendisi söylese…

Kibarlık bazen siyasette çok da olumlu sonuçlar yaratmıyor!

…

Peki Binali bey kurultayda Taçoy’dan yana tavır koydu da, Taçoy’un bakanlık niye elden gitti?

Bu da bambaşka bir çelişkidir!

Birileri acaba KKTC’deki siyaseti evcilik oyunu gibi mi görüyor?

Kalk Arap otur Arap, öyle mi?

Bunun için gerekçe ya ikisi de bakan ya da ikisi de bakan değil olarak açıklandı…

En azından bizim kafamıza yatmadı!

Onun içindir Hasan Taçoy da şu anda şaibe altındadır…

Bu şaibenin ortadan kalkması için de öncelikle kendi uğraş vermelidir!

Zira kurultay sürecinde ve sonrasında bir takım haber ve resimler basına servis edilmeye çalışıldı…

Sosyal medya ucundan dokundu ama şükürler olsun yazılı basın bunlara iddia olduğu için itibar etmedi!

Doğru olanı yaptı…

İddialar bir insanın hele de bir siyasinin şeref ve haysiyetini zedeleyecek derecedeyse demek ki sosyal medya basını bir kez daha sorgulanmalıdır!

…

Genç ve özellikle Kıbrıs konusunda başarılı siyasetçi Oğuzhan Hasipoğlu’nun şaşkınlığı da devam ediyor…

Gece yattı Dışişleri Bakanı!

Sabah kalktı bakanlık listesinden silinmiş…

Haliyle gücendi önce nisabı sağlamamak için gelmedi ama sonra belli ki ricacılar kazandı, geldi elini havaya kaldırdı!

Daha önce de yazdık;

Yahudilerle ne işbirliği var bu işbirliği KKTC’ye zarar veren cinsten mi burada da artık perde aralanmalıdır…

Bunun için öncelik tabi ki Hasipoğlu’na düşer!

Olay netleşmedikçe gencecik bir siyasetçimiz hep zan altında kalacaktır…

…

Her şey bitti şimdi 13’ncü maaşlar ödenecek mi ödenmeyecek mi derdine düştük…

Bize göre bu da oyunun bir parçasıdır!

13’ncü maaşlar da Aralık maaşları da ödenecektir…

Şöyle bir tablo ortaya konuluyor;

Müdahalelerle istenilen hükümet kuruldu ve sorunlar ardı ardına çözüldü…

Bizi izlemeye devam edin!

İyi de nereye kadar?

Tabi ki kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğrenene kadar…

Bunu başarabilirsek ki çok zayıf bir ihtimaldir, gün gelir ayağa kalkarız!

Ama bunun için de büyük bedeller ödemek gerek, bu da çoğumuzun işine gelmez…

Rica minnete devam yani!

Böyle devam ederse de bu tablodan daha iyisini kimsenin bekleme hakkı yoktur…

…

Bu arada HP’den memnun olmadıkları için istifa edip bağımsız kalan 3 vekili de bir yerlere yazalım…

Parti için muhalefet yerine istifayı tercih eden vekiller de bize göre şaibelidir ve günü gelince elbette onlar için de birkaç sözümüz olacaktır!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersan SANER, daha işin başındayken 13’ncü maaşlar konusunda karanlık bir tablo çizmeniz kamuoyunda hem şok etkisi yarattı ve hem de hesap kitapları alt üst etti. Eğer bu konuda bir aksaklık yaşanırsa ve çare üretemezseniz bu hükümet Ekim ayını da göremez!

…

Sayın Mehmet YÜCEL, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarlığı konusunda yoğun tebrik mesajları gelmeye devam ediyormuş. Yine de temkinli olmakta yarar var zira sizin atamanıza takoz koymak isteyenlerin de boy durmadığı söyleniyor. Anlayacağınız kavga göründüğünden çok daha büyük…

…

Sayın Dursun OĞUZ, eski bakanlık döneminde sıkça yağmur duası gündeme gelirken şimdi şartlar çok değişti ve gökten para yağsın diye ekip olarak duaya çıkma süreci başladı. Bu arada bunun bir algı operasyonu olduğu ve Ankara’nın kesenin ağzını bir hayli açacağı da konuşuluyor. Sizi oraya boşuna getirmediler ya!

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Sayın Suat YELDENER, ilk günlerde gizli başbakan olarak size büyük sorumluluklar düşüyor. Ersan bey göreve alışıncaya kadar artık tecrübelerinizi konuşturacaksınız. Bu arada her nedense bazı liderlerin ekiplerinin başında yer alırken makam sahibi olduktan sonra kendileri ile iletişime bile geçemiyormuşsunuz. Vefa böyle bir şey olmasa gerek değil mi?

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Sayın Ali PİLLİ, şu sıralar değişmeyen tek bakan olarak resmen kahraman ilan edildiniz, bunun keyfini çıkarın deriz. Bu arada G.Mağusa Hastanesi kardiyoloji bölümü için proje hazır ancak 18 Milyon TL bir kaynak gerekiyor. Bu eksikliği giderebilirseniz gerçek bir kahraman olabilirsiniz…

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, seçim barajının yüzde 10’a çıkarılması konusunda partinizin çok da istekli olmadığı yönünde konuşmalar yapılmaya başlandı. Bu konuda ciddi bir çalışma ve sonunda da detaylı bir açıklama yapmanız şart oldu gibi geldi bize. Barajın yükselmesi kaliteli siyaset için hayati önem taşıyor…

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Sayın Erhan ARIKLI, bazı kesimler her ne kadar sizin o makama getirilmenize tepki gösterseler de çok yakında partinize üye olmak isteyenlerin sayısında bir artış olacağı tahmin ediliyormuş. Demek ki 10 bin üye hedefi pek yakında gerçekleşebilir. Bu makamda yapacağınız ilk icraatlar partinizin de geleceğini belirleyecek…

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Sayın Erol VARDAR, Tahsin beyin yeniden bakanlık makamına gelmesinden sonra yine ekibin başını çekeceğinize kesin gözüyle bakılıyormuş. Yaş haddinden dolayı özel kalemlik olmayabilir ama buna demokrasilerde çare de tükenmez değil mi? Kuşkusuz ki bakanlığın ikinci adamı yine siz olacaksınız…

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Sayın Mehmet HARMANCI, İstanbul ile kardeş şehir olmak en fazla da Başkentlilere yarayacağa benziyor. İlk etapta çok sayıda iş makinesi ve aracının Lefkoşa’ya gönderileceği söyleniyor, doğru bir karar ürettiniz tebrik ederiz…Bu arada yeni bir parti konusunda açıklama yapın ki yanlış değerlendirmelerin önünü de kesmiş olun!

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Sayın Hasan TAÇOY, Ankara’nın kurultayda desteklediği bir vekil nasıl olur da bakanlar listesine giremez halen bunu çözmeye çalışıyormuşsunuz. Şimdilik bir sır gibi saklanıyor ama elbette günü gelince perde aralanır ve tüm gerçekler ortaya dökülür. Biraz sabretmek ve kafayı dinlemek en iyisi olacaktır…

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Sayın Yüksel ÇELEBİ, hükümet 13’ncü maaşın derdine düşerken siz bu maaşı ilk ödeyen belediye olarak büyük sükse yaptınız. Bari bunun formülünü kopya olarak verin ki bunu uygulayarak işleri kolaylaşsın…

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Sayın Kudret ÖZERSAY, siyasete devam kararı almanız bazı parti arkadaşlarınızın umutlarını yitirmelerine neden olurken bazıları da bundan büyük memnuniyet duymuşlar. Şimdi sil baştan yeni bir parti yaratmak için projeler üretmeniz bekleniyor ki eski güveni tekrar geri getirin…