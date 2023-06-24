Yüksek Seçim Kurulu ( YSK )tarafından adaylığı düşürülen Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı, Eski Kıdemli Yargıç, Hukukçu Tacan Reynar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “YSK tarafından haksız ve adaletsiz şekilde seçilme hakkımız elimizden alınmasaydı bugün farklı bir açıklama yapıyor olacaktık. Mecliste yapacaklarımızı bir taahhüt belgesi olarak sunacak, seçime girerken malvarlığı beyanını kamuoyuna açıklayacak ve bundan sonraki mücadelemiz için manifestomuzu paylaşacaktık.” dedi

Seçim dönemini için sonrasında açıklama yapacağını kaydeden Tacan Reynar, ülke siyaseti, kırsalın sorunları, solun dayanışması ve samimiyete dair konuşulacakların olduğunu ifade etti.

Reynar, destek veren, her yerde kucaklayan, evinde, tarlasında, işyerinde ve okulunda ağırlayan yurttaşlara teşekkür etti.

Açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizlere destek veren, her yerde kucaklayan, evinde, tarlasında, işyerinde ve okulunda ağırlayan sevgili yurttaşlarımıza, gönüllülük esasıyla gecesini gündüzüne katan bütün partili, partisiz tüm sempatizanlarımıza ve özellikle en zor günleri birlikte omuzladığımız gençlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

İyi ki varsınız.

Eleştiri elbette yapılacaktır. Ancak, her şey kötüye gittiğinde, diğeri ne yapıyor da hatalı yapıyor diye eleştirmek yerine, sen ne yapmıyorsun da onlar en azından deniyor diye düşünmeliyiz. Çünkü gerçekte her şey kötüye gidiyorsa, olan biteni, konfor alanından vazgeçemeyenler seyrettiği içindir.



Gelin mücadeleyi yükseltelim. Gelin örgütlenelim. Haksızlıklar karşısında susanlara gereken cevabı güçlenerek verelim.

Gençler, bu ülkenin geleceği sizindir. Beylik laflarla sizleri kandırmaya çalışanlara, sanki tek bir seçimle her şey düzelecekmiş gibi algı yaratmaya çalışanlara prim vermeyeceğinize her zamankinden fazla inanıyorum.

Değerli dostlar, seçim gelir geçer önemli olan yuvamız enkaz haline getirilirken BİZim ne yaptığımızdır.

Yangını oturup seyredecek misin?

Yoksa bir kova su alıp gelecek misin?”