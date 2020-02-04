Reşit olmayan asker kaçakları

Travmatik bir memleketiz dedik ya.

Hiçbir şeyimizde hayır yok.

Hiçbir şey düzgün değil.

Askerlik mevzusuna oldum olası karşı olduğumu bilirsiniz.

Militarizmin dünyadaki düşmanlıkları besleyen ve dünyamızın fiziki koşullarına en fazla zarar veren etkinliklerden bir tanesi olduğunu düşündüğümü de bilirsiniz.

Askerlik yerine, hem cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldıran hem de insan hakları bağlamında şaibeler oluşturmayan öneriler de sunmuşumdur çok kereler.

Bütün bu kural adı altında dikta kokuları altında mantıktan uzak kalan yerde konumlandırılmış askerlik işlemleri KKTC’de olunca, işlerin daha da karmaşık hale geldiğini söylememe gerek kalmamalı…

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Bugün 2002 doğumlu çocuklar (ki bunların çoğu yasalar karşısında henüz 18 yaşını doldurmamış olduklarından reşit de kabul edilmeyen çocuklar), en azından 5 Şubat ve sonrası doğumlu olanlardan bahsediyorum;

İşte bu çocukları asker kaçağı ilan edebiliyor bizim askeri zihniyetlerimiz!

Henüz liseyi bitirmemiş, pırıl pırıl, üniversiteye hazırlanan, memlekete faydalı olmak için sıraya girmiş çocuklarımız bunlar.

Yasalar karşısında henüz çocuk oldukları net!

Biz bu çocuklara diyoruz ki yurt dışına çıkmanız suç olabilir. Bazı haklarınızı asker ve devlet el ele gasp edebiliriz.

Uçak biletlerinizin fiyatları fahiş olsa da gözünüzün yaşına bakmadan onları iptal ettiririz. Ne kadar zarara uğradığınızla da ilgilenmeyiz.

Çünkü siz bizim için duyguları ve yaşam amacı olan insanlar değil, bizim emrimize amade makineler olarak görüyoruz.

Böylece küçük yaşta çocukların zihnine “her yurttaş potansiyel suçludur” mührünü vurarak “hep korkak olun” kodlamasını yerleştiriyorlar.

Bu çocukların hastalığında, sağlığında yanında olmayan, eğitimine veya büyümesine tek bir kuruş ve emek harcamamış olan devlet aniden “asker kaçağı” damgası vurabiliyor henüz reşit olmayan çocuğa.

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Yurt dışına çıkmak nasıl pahalı nasıl zor bir iş bilirsiniz artık KKTC’den. Uçak biletleri neredeyse asgari ücret ile yarışacak.

Çocuğun hayallerinin yıkıldığına mı, hak ettiği tatilin ne olacağını sorgulamak zorunda bırakıldığına mı, hiçbir bildirim yapılmadığı halde böyle bir problemle karşılaştığınıza mı… Daha yanacak o kadar saçmalık var ki…

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İnanın askerlik denilen şu anlamsız eylemi daha da anlamsızlaştıran bu türden hareketler yüzünden çocuklar memleketten soğuyorlar.

Giden gelmiyor.

Çağ dışı kalmış böylesi bir uygulamanın yerine memleketi daha ileriye taşıyacak bir etkinlik memlekete daha faydalı bireyler yetiştirmenin yönteminin bulunmayarak ilkel ritüellerden kalma olgunlaşma partileriyle teknolojiden ve bilim savaşlarından habersiz acemi meydan muharebecisi yetiştirme anlayışını asla benimsemeyeceğim.

Aklı olan hiç kimse de benimsemeyecektir.

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Yukarıda yazılı olan her şeyi geçtiğimiz akşam havalimanında bizzat yaşadık.

Henüz 17 aşında olan oğluma, hiçbir bildirim gelmeksizin uçak biletlerini, tüm hazırlıklarını ve de pek iyi ortalama ile alınmış karnesinin mutluluğunu ve daha pek çok güzelliği kursağında bırakarak biletini iptal ettiren bu ilkel ve mantık dişi zihniyeti şiddetle protesto ediyorum.

Yolu bu olmamalı! Yaşı da bu değil! Hiçbir uygulama basamağı böyle olmamalı!

Annesi, babası, okulu, yaşadığı yer tümüyle kayıt altında olan bir çocuğun ve/veya ailesinin gerekli bildirimleri almadığı, 18 yaşından küçük bir çocuğa yaşatılan bu saçmalığın mantıklı olduğunu düşünüyorsanız sizlere de selam olsun asker kafalılar ve bunlara müdahale edemeyen kendi makamlarımız!

Dr. Çiğdem DÜRÜST