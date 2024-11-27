Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) dün gerçekleştirdiği 15. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni dönem yönetimini belirledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu’nda birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısını, Süleyman Gürcafer başkanlığında Serkan Yıldırım ve Mehmet Kale Kişi’den oluşan Divan Kurulu yönetti.

Başkan Arif Bayraktar dönemsel faaliyetleri içeren bilgileri üyelere aktardıktan sonra mali raporu okudu. Mali Raporun oy birliği ile onaylandığı 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni Res-Bir yönetimi şu üyelerden oluştu:

“Salih Kayım, Arif Bayraktar, Cemal Gülercan, Sadık İnceer, Aygün Erülkü, Buğra Kopar, Reşat Pilli. Yedek üyeler; Mehmet Kale Kişi , Derviş Bayraktar. ”

Genel Kurul ayrıca Disiplin Kurulu için Hakan Biçentürk, Emirali Tatlıdil, Hüseyin M. Gül, Meryem Sayılı, Serkan Gönelli ve Denetleme Kurulu için de Tolgay Erbekçi ve Deniz Alemdar’a görev verdi.

Restorancılar Birliği yeni yönetiminin ileriki günlerde toplanarak, görev bölümü yapacağı bildirildi.

Birlik açıklamasında, girdi maliyetlerinin artmasına neden olan zamların önüne geçmesi konusunda hükümete çağrı yapılırken, zamların devam etmesi halinde sektörün “yok olmakla karşı karşıya kalacağı” belirtildi.

Açıklamada, sektörü kurumsal yapıya kavuşturacak yasanın ivedilikle hayata geçirilmesi talep edildi.



