İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerin dün helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından dünya liderlerinden İran’a taziye mesajları gönderiliyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X hesabından yaptığı paylaşımda, helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve Abdullahiyan dahil heyetin diğer üyeleri ve mürettebat için "AB'nin en içten taziyelerini" sundu.

Michel, "Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte." ifadesini kullandı.

AB, dün, "kazayı yakından izlediklerini" bildirerek, İran'ın talebi üzerine Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmeti'nin aktive edildiğini duyurmuştu.

- Dışişleri Bakanı Lavrov: "Devletinin çıkarlarını savunan gerçek vatanseverlerdi”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanlığına gönderdiği taziye mesajında Reisi, Abdullahiyan ve diğer kişilerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesini "derin üzüntüyle karşıladıklarını" belirtti.

“Ölenlerin seçkin siyasi kişiler, İran devletinin çıkarlarını savunan gerçek vatanseverler olduğu” değerlendirmesinde bulunan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da Reisi ile Abdullahiyan gerçek güvenilir dost olarak biliniyordu. Onların karşılıklı yarar sağlayan Rusya-İran işbirliğini ve güvene dayalı ortaklığı güçlendirmedeki rolleri paha biçilmez. Ölenlerin aile ve yakınlarına, İran halkına içten başsağlığı diliyoruz. Bu kederli zamanda düşüncelerimiz ve kalbimiz sizinle."

-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: “Reisi'nin hatırasının her zaman Özbek halkının kalbinde kalacak”

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev İran dini lideri Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajında Özbekistan ile İran arasındaki geniş kapsamlı işbirliği ve karşılıklı menfaatlere dayalı, uzun vadeli ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkısı olan Reisi'nin hatırasının her zaman Özbek halkının kalbinde kalacağını bildirdi.

-Lübnan, Reisi'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin taziye mesajı, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Taziye mesajında, Reisi ve Abdullahiyan'ın elim bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Lübnan'da 3 günlük resmi yas ilan edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan'daki tüm resmi kurumlarda bayrakların yas boyunca yarıya indirileceği ve devlet televizyonları ile radyolarının programlarını bu acı hadiseye göre düzenleyeceği ifade edildi.

-Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko’dan Hamaney’e taziye mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko da, mesajında söz konusu haberi derin bir üzüntüyle karşıladığını belirterek, kazada hayatını kaybeden devlet yetkililerinin İran’ın uluslararası arenada yüksek statüsünün güçlenmesine ve büyümesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Lukaşenko, "Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, tüm hayatını İran halkına özverili şekilde hizmete adamış bilge bir lider olarak tarihe geçecektir." ifadesini kullandı.

Reisi’nin Belarus’un gerçek dostu olduğunu ve iki ülke işbirliğinin gelişmesine büyük önem verdiğini hatırlatan Lukaşenko, "Onun adı sonsuza kadar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihçesinde yer alacak. Belarus halkı ve kendi adıma kurbanların ailelerine, yakınlarına ve İran halkına en içten dileklerimle destek ve taziyelerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.