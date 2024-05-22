İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi.

Tebriz'deki törenin ardından cenazeler Tahran'a getirildi. Binlerce İranlı, İmam Humeyni Büyük Camii'nde düzenlenen törene katıldı.

Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililer için Tahran’da cenaze namazı kılındı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Namaz sonrası Azadi Meydanı'nda düzenlenecek cenaze merasime katılmak isteyen yüz binlerce kişi de üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

Kalabalığın artması ve yürümede sıkıntı çıkması nedeniyle görevliler, halkı Azadi Caddesi'nden törenin yapılacağı Azadi Meydanı'na yönlendirdi. Halk, meydana doğru yürüyüşe geçti.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek merasimden sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.

Cenaze defin işlemleri ise yarın yapılacak merasimlerin ardından gerçekleştirilecek.