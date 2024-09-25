Politis gazetesi, Pazartesi akşamı meydana gelen olayda, çocukların bilinmeyen bir sebeple kavgaya ettiklerini ve birbirlerine saldırdıklarını, bazı çocukların kırılan camlar nedeniyle yaralanarak, aralarında ameliyata alınanlar olduğunu yazdı.

Haberde, bu çocukların son zamanlarda sık sık Finikudes bölgesinde olay çıkardıkları ve bölge sakinlerinin durumdan şikayetçi olduğu ifade edildi.

-16 yaşındaki çocuk uyuşturucu tesiri altında araba kullanırken yakalandı

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Baf’ta 16 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu tesiri altında araba sürerken yakalandığını yazdı.

Gazete, ihbar alan polisin, çocuğun kullandığı aracı tespit ederek durdurduğunu ve çocuğa narkotest yapıldığını kaydederek, testin pozitif çıktığını kaydetti.

Haberde, çocuğun ehliyetinin olmadığı ve aracın seyrüseferinin de bulunmadığı ifade edildi.