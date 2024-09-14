Politis ve diğer gazetelere göre çocuk sığınmacılar daha önce barındırıldıkları Oroklini’deki “Henipa” otelde yangın vb. rahatsızlıklar nedeniyle Larnaka’daki yaşlı ve engelli bakımevine yerleştirilmişti. Perşembe gecesi polis eşliğinde düzenlenen ekspres operasyonla tamamı Suriyeli 15 çocuktan 5’i Mağusa bölgesi, biri Lefkoşa’nın Rum kesimi ve geriye kalanları da Larnaka’daki ikamet yerlerine dağıtıldı.

Aynı gazete Konseyi yetkilisi Korina Ulrich’in, AB’nin Avrupa muhaceret ve sığınma mutabakatını ulusal ölçekte uygulamasında kaydedilen yolu, Rum tarafındaki müdahil birimlerle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Ulrich, Güney Kıbrıs’ın AB’nin muhaceret ve sığınma mutabakatının uygulanmasında iyi bir yol kat ettiğini söyledi.

Öte yandan Alithia son hafta içinde Güney Kıbrıs’ta “yasa dışı” ikamet ettiği belirlenen 168 kişinin kendi ülkelerine geri gönderildiğini, bunlardan 130’u için “gönüllü”, 38’i için “mecburi” geri gönderme prosedürü uygulandığını yazdı.

Habere göre aynı yöntemle bu yılın başından 10 Eylül'e kadar “gönüllü” ya da “mecburi” şekilde ülkesine geri gönderilen kişi sayısı 7 bin 338 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 6 bin 491 idi.