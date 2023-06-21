Redif, 2022 2023 narenciye sezonunun sonuna geldiğini şu ana kadar yaklaşık 17.000 ton paketleme yaptıklarını, 14.000 ton sıkmalık Valensiya işlediklerini söyledi.

Cypfruvex İşletmeleri Ltd. müracaat etmiş olan tüm üreticilerin tüm sıkma tesislerinde değerlendirilen ürünlerinin yüzde doksanının hasatı tamamlandığını aktardı.

Redif yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Geriye kalan yaklaşık 2000 ton civarındaki ürün de hasat edilmeye devam edilmektedir. Bu yıl hava sıcaklıklarının erken artmasından dolayı akdeniz meyvesinene maruz kalmış olan ürünlerin üreticilere sıkıntı yaşattığı aşikardır ancak şirketimiz kesim ekiplerinin adayı terk etmesine rağmen 1 Haziran’dan sonra uygulamış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki istihdamı harekete geçirerek, daha önceki yıllarda yaptığımız gibi ürünün hasatını tamamlayacağız. Sadece bahçelerine giremeyecek durumda olan üreticilerimizin ürün miktarı kesim ekibinin hasat edebileceğiden çok az miktardaki bazı üreticilerin ürünlerini hasat etmekte sıkıntı yaşıyor. Ama bilinmelidir ki fabrikamızı durdurmıyoruz, her gün fabrikamıza yaklaşık 130 ton ürün hasatı gelmektedir. Bu şekilde devam ettik sonra öyle görünüyor ki Temmuz başı ürünün tamamını hasat etmiş olacağız. Bazı kesimler tarafından yıpratma amaçlı “ fabrika kapatılıyor, çalışmayacak” gibi söylemlere itibar etmeyelim. Toplanabilen en son portakal tesisimize gelene kadar çalışacağımızı üreticilerimize duyurmak istiyoruz.”

Redif, bayram sonrası üreticilere ürün bedelleri ödemelerini de ödeyeceklerini açıklayarak, üreticilerin Kurban Bayramını kutladı.