Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Polonya’nın AB dönem başkanlığının 1 Ocak itibarıyla başlaması dolayısıyla “X” platformunda paylaşımda bulunan Rauna, 2025 yılına ve Polonya-Danimarka-Güney Kıbrıs üçlüsüne hoş geldin dediklerini belirtti.

Rauna, AB dönem başkanlığını üstlenen Polonya'nın ve ardından bu görevi alacak Danimarka ve Güney Kıbrıs’ın daha güçlü, daha güvenli, daha rekabetçi, daha refah ve demokratik bir AB için birlikte kararlı bir şekilde çalışacaklarını sözlerine ekledi.