Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından üçüncüsü düzenlenen “Random ARUCAD” sergisi, Art Rooms Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre sergide, farklı disiplinlerden gelen ARUCAD’ın sanatçı akademisyenleri ve çalışanlarının ürettiği eserler yer aldı.

Sergi açılışı sonrasında ARUCAD Ailesinin bir arada olduğu yeni yıl resepsiyonu gerçekleşti.

Sergi açılışının ardından konuşma yapan ARUCAD Rektörü Asım Vehbi, ARUCAD’ın sanatçı akademisyenlerinin ve idari çalışanlarının 34 eserini bir araya getiren bu özel sergiye katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu. Vehbi, 2024 yılında herkese sanat ve sağlıkla dolu bir yıl diledi.

Sergi, Art Rooms Sanat Galerisi'nde 9 Şubat’a kadar ziyaretçilere açık olacak.