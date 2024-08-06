Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahvancıoğlu, reddedilen davanın tekrar değerlendirilmesi istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde istinafa başvuracak.

Açıklamada, “Rahvancıoğlu davasında, N-82 tahdit kodunun kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 30.12.2022 tarih ve E-135514 sayılı işlemin, ‘hukuka aykırı olduğu, suç teşkil eden bir davranışının olmadığı, genel güvenlik açısından tehlike arz eden kişilerden olduğu iddiasının soyut bir iddia olduğu, hakkında herhangi bir soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığı’ gerekçeleriyle kararın iptal edilmesi istenmişti.” ifadelerine yer verildi.