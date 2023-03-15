Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, KKTC ve TC sağlık bakanları arasında imzalanan ve Meclis Komitesinde görüşülmekte olan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İş Birliği Anlaşması"nın, Kıbrıslı Türklerin sağlık alanındaki irade, bilgi ve birikimini berhava edici birçok unsur içerdiğini savundu.





Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rahvancıoğlu sosyal medya paylaşımında, yurt dışından hekim getirilmesinin bir uluslararası anlaşma ile düzenlenmesinin tehlikeli olduğunu iddia etti.





Rahvancıoğlu, “Kanunlar hiyerarşisinde bizim yasalarımızdan daha üstte olacak olan bu anlaşma; Birlik Yasası'nın bypass edilerek, yasadaki kriterlere ve üye olma koşuluna bakılmadan yabancı hekim getirilip çalıştırılmasının önünü açacaktır. Yani hiçbir mesleki etik denetim ve cezai müeyyide uygulanamayacak ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği devre dışı kalacaktır” dedi.





Rahvancıoğlu, anlaşmadaki geleneksel ve tamamlayıcı tıp düzenlemesine işaret ederek, kadim kültürlerden gelen ve modern tıpla da harmanlanan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının, Avrupa'da bazı ülkelerde mevzuatı da olan ve belli kriterlerle uygulanan yöntemler olarak bilindiğini aktardı.





Rahvancıoğlu, “ Ancak bunların bazılarının bilimsel metotlar olup olmadığı hala tartışmalı olduğunu" söyleyerek, “KKTC gerçeğinde neye yol açacağını tahmin etmek zor değil” dedi.

(YIL/ÖK)







