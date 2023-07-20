Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, sadece elektrik kesikken değil, elektrik kesik olmadığında da ülkede elektrik sorunu yaşandığına işaret ederek, elektrik kesintilerini önlemeye yönelik tedbir alma konusunda hükümetleri sıkıştırmak ve doğru talepler ortaya koymanın önemini vurguladı.

Hükümetlerin özelleştirmek istediği elektriği tamamıyla AKSA’ya devretme planı olduğunu savunan Rahvancıoğlu, “Günün sonunda elektriği daha da pahalıya alacağız” dedi.

Rahvancıoğlu, ADA TV'de “Günaydın Ada”programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

BY Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Rahvancıoğlu, gelmiş geçmiş hiçbür hükümetin Kıb-Tek’e yatırım yapmadığını iddia ederek, elektrik kesintilerinin, mevcut kapasitenin yetersiz kalmasından kaynaklandığını belirtti.

Sorunları çözmek için herhangi bir adım atılmadığını ifade eden Rahvancıoğlu, Kıb-Tek’in ürettiği elektriğin AKSA’dan daha ucuz olduğunu kaydetti.

Akaryakıta ve elektriğe zam geldikten sonra diğer her şeye gelecek zammın kaçınılmaz olduğunu belirten Rahvancıoğlu, “Hayatı ucuzlatmak tamamen mümkün değilse bile daha rasyonel politikalarla hayatın daha az pahalılaşması sağlanabilir” dedi

Sadece artışa dayalı bir politikayla yapısal bir çözüme ulaşılamayacağını vurgulayan Rahvancıoğlu, çözümün sağlık, ulaşım, belli bir kotaya kadar enerji ve internet, barınma gibi yaşamsal ihtiyaçların kamu eliyle karşılandığı sosyal devlet politikası olduğunun altını çizdi.

Rahvancıoğlu, KDV’lerin sıfırlanmasıyla gümrük ödeyen tüccarın artık gümrük ödemeyeceği de kaydetti ve bunun halka yarar sağlamadığını söyledi. Rahvancıoğlu, “Uygulamayı halka yönelik yapmak için KDV iadesi yapılması gerekir” dedi ve hükümetin vatandaştan değil patrondan yana olduğunu savundu.

Devletin otellere içerden ürün alma zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirten Rahvancıoğlu, iç piyasada daha ucuza getirmek için kooperatif tarzıyla çiftçiyi bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni yapılan havalimanıyla ilgili teknik eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyleyen Rahvancıoğlu, havaalanın özelleştirilmesinin ulaşım ve ithalat maliyetine ciddi şekilde yansıması olacağını belirtti.

Bölünmüşlüğün Kıbrıs gibi bir coğrafya için rasyonel olmadığını da söyleyen Rahvancıoğlu, çözümün, bugünün sorunlarından örgütlenip barışa ihtiyaç duyan insanların barış mücadelesi vermesini sağlamaktan geçtiğini ifade etti.