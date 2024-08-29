Turan Rahvancıoğlu: Dikkatli olun! Bu belediye’nin bir daha batmaya tahammülü yoktur

Avukat Turan Rahvancıoğlu, Lapta-Alsancak belediyesinin yönetilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turan Rahvancıoğlu'nn yaptığı açıklama şü şekildedir;

Belediyelerin birleşmesinden önce bütçeleri toplamı yıllık olarak 60 milyon TL kadar olan Lapta-Alsancak belediyesinin gelirleri aylık olarak 30 milyon TL’den fazla olmuştur.

Bu gelirlerin doğru yönetilmesi halinde çok çeşitli ve etkili hizmetler yapılabilecektir. Oysa bu yıl Alsancak’ta festival yapılmayacağı ve festivale harcanacak kaynağın su kuyusu kazılmasında kullanılacağı ilan edilmiştir.

Bütçesi bu kadar güçlü hale gelen bir belediyenin kuyu kazmak için festivali iptal ettiğini açıklaması, bütçenin doğru yönetilemediğini ve paranın çarçur edildiğini göstermiyor mu?

Belediyenin acil durumlarda harcanacak 1-2 milyon TL’si yok mu?

Dikkatli olun! Bu belediye’nin bir daha batmaya tahammülü yoktur.