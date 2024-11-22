Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın “durdurulması imkansız” bir balistik füze ile vurulduğunu söyledi. Putin, saldırının İngiltere ve ABD füzelerinin Rusya topraklarında kullanım iznine cevap olarak yapıldığını da kaydetti.

BBC’de yer alan habere göre ulusa sesleniş konuşması yapan Putin, söz konusu saldırıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı ve Kiev’in müttefiklerini uyardı.

Putin, "Her duruma hazırız. Eğer birileri hala bundan şüphe ediyorsa, etmemeli. Her zaman bir yanıt olacaktır." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının, “Putin'in barışla ilgilenmediğini gösterdiğini” savundu.

Ukrayna hava kuvvetleri füzenin Rusya'nın Hazar Denizi'nin kuzey kıyısına yakın Astrahan bölgesinden fırlatıldığını açıkladı.

Moskova, saldırıyla “Dinyeper'deki kritik altyapının” hedef alındığını duyurdu.

Rusya lideri Putin “ Oreşnik” adı verilen füzenin orta menzilli olduğunu ve test amaçlı fırlatıldığını söyledi.

Putin nükleer başlık taşımayan balistik füzenin Mach 10 hızında yani saatte 12250 km hızla ilerlediğini ve “modern hava savunma sistemlerinin durdurma kabiliyeti olmadığını” iddia etti.

Rusya lideri, NATO ülkelerinin saldırgan tutumuna karşı Oreşnik’in savaş şartlarında kullanımının test edildiğini de kaydetti.

ABD’li yetkililere göre söz konusu test edilen balistik füzeden Rusya’da bir elin parmakları kadar bulunuyor.

Washington ayrıca iki ülke arasındaki diplomatik kanallar aracılığıyla saldırıdan kısa süre önce Moskova tarafından haberdar edildiklerini de duyurdu.

Moskova 24 Şubat 2022'de başlayan işgalde ilk kez böyle bir silah kullanıyor.

Kıtalararası balistik füzeler binlerce kilometre menzile sahip ve konvansiyonel ya da nükleer yük taşıyabiliyor.

Ukrayna da bu hafta Washington'ın izni sonrasında ilk kez Rusya toprakları içindeki bir hedefe ABD tarafından tedarik edilen uzun menzilli füzelerle saldırdı.

İngiltere tarafından tedarik edilen uzun menzilli Storm Shadow füzelerini de ilk kez Çarşamba günü Rusya içindeki hedeflere ateşl

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın “yeni bir Rus roketi” ile saldırıya uğradığını söyledi ve bunun kıtalararası balistik füze “özelliklerine” sahip olduğunu öne sürdü