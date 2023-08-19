Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırı yakınında Rostov-na-Donu’daki askeri karargahı ziyaret ederek Rus komutanlardan bilgi aldı.

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu askeri grubun Rostov-na-Donu şehrindeki askeri karargahını ziyaret etti.

 

Putin burada bazı Rus komutanlardan bilgi alırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin'e rapor verdi.

 

Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rostov-na-Donu, Rusya'nın savaşta yer alan Güney Askeri Bölgesi ordusunun karargahına ev sahipliği yapıyor.