Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, merkezi Güney Kıbrıs’ta bulunan bir şirket bünyesindeki “Rolf” adlı araba distribütörlüğüne el koyduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Reuters’in haberine dayanarak, “Rolf” şirketinin Rusya’nın önde gelen işadamlarından Sergey Petrov’un kurduğunu ve bu şirketin, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki ilk araç distribütörlüklerinden olduğunu yazdı.

Gazete, Rusya Federasyonu Duması üyesi olan Petrov’un, Putin’e Kırım ile ilgili sert eleştirilerde bulunduğunu anımsatırken, Rus makamlarından yapılan açıklamada da Petrov’un mallarına, Rusya’nın şu an içinden geçmekte olduğu ekonomik durum gözetilerek, mali kanunlarla olan uyuşmazlıktan dolayı el konulduğunun kaydedildiğini belirtti.

Haberde, Petrov’un, mallarına el konulmasının arkasında siyasi sebeplerin bulunduğunu ve bu durumun, Rusya’nın yatırım sektörüne darbe vuracağını söylediği ifade edildi.