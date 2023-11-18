Rum orta eğitim öğrencilerinin örgütlü bulunduğu “Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi”, (PSEM) Yunanistan’da teknik üniversite öğrencilerinin 17 Kasım’da cunta rejimine karşı ayaklandığı Politeknik Okulu olaylarının yıl dönümü olan dün, ABD’nin Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Büyükelçiliği’ne pankartlı-sloganlı yürüyüş gerçekleştirdi.

Haravgi’nin haberine göre yürüyüşe katılanlar “Ekmek-Eğitim-Özgürlük”, “Kıbrıs-Politeknik, Faşizm Bir Daha Asla”, “NATO, CIA, İhanet”, “NATO Yıllarında Aynı Tarih, Cuntalar, Savaşlar, Terör” , “Yunanistan-Kıbrıs-Filistin, Amerikalı Kalmayacak” yazılı dövizler taşıdı.

Öğrencilerin, sıkı güvenlik önlemleri alınan ABD büyükelçilik binasının önünde Rum polisinin kurduğu barikatın üzerine kırmızı karanfiller ve Rum, Yunan ve Filistin bayrakları astığını yazan gazete PSEM’in ABD Büyükelçiliği temsilcisine bir karar sureti verdiğini, eylemin sorunsuz sona erdiğini kaydetti.

PSEM’in eylemine bir yıldır Rum tarafında yaşamakta olan Abid isimli Filistin-Gazze’li öğrencinin de katıldığını belirten gazete eylem sırasında Filistin’le ilgili slogan atıldığında kendini nasıl hissettiği sorulan Abid’in üzgün ve ağlamaklı bir şekilde elini kalbine götürdüğünü yazdı.

(ŞA/HÖ)