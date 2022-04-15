Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce şuna bir açıklama getirmek zorundasınız…
Dün imzalanan protokolün maddelerini niye açıklamıyorsunuz!
Sizler sadece birer seçilmişsiniz…
Bugün var ama yarın yoksunuz!
Gidip Ankara bir şeylerin altına imza atıyorsunuz ama bunu kendi halkınızla paylaşmıyor belki de paylaşamıyorsunuz…
Hayırdır bir korkunuz mu vardır!
Bu protokolün kaderini olumlu ya da olumsuz olarak bu ülkeni insanı yaşayacaksa bundan böyle nelerin değişeceğini bilmek zorundadır…
Anlaşıldı, yine şark kurnazlığı yapıyorsunuz!
Ankara’ya öyle şeyler önünüze konuldu ki bunları açıklamaya bile cesaretiniz yok…
Bunun başka bir açıklaması da olamaz!
Açıklamaya cesaret bile edemediniz…
Çünkü halkın tepkisinden korkuyorsunuz!
Boyun eğip geldiniz…
Biz halkın yararına yapılacak hiçbir reforma karşı çıkmıyoruz!
Sadece öğrenmek istiyoruz…
Açıklamadığınız sürece de bu konuda halktan gerekli desteği alamayacaksınız, günü geldiğinde de sadece mahcup olacaksınız!
…
Dün protokol sonrası yapılan açıklamalar bile aslında perde gerisini biraz olsun aralamıştır…
Bir kere hayat pahalılığının dondurulması, 13’ncü maaşların kaldırılması ve Kıb-Tek’in özelleştirilmesi halen önünüzdedir!
Şu anda yapılan sadece günü kurtarmaktan ibarettir…
Fuat Oktay ne dedi;
Bundan böyle kurumsal yapı ve ilişkiler var…
Dilencilik dönemi bitmiştir!
Ne kadar ekmek o kadar köfte dönemi başlamıştır…
Hayat pahalılığı dondurulacaktır ve bu görev bizzat sizin tarafınızdan yapılacaktır!
Protokolün yazılmayan gizli maddelerinde vardır bu…
13’ncü maaşlar da öyle!
Ankara son noktayı koymuş ve varsa paran öde demiştir…
İyi de söylemiştir!
Bu arada popülizm dönemi de kapanmıştır…
Artık cevizcinin çuvalından değil eğer varsa kendi çuvalımıza dönüyoruz!
Kamu gelirleri giderleri karşılamıyorsa ki bu hiçbir zaman olmamıştır, bundan böyle ne hayat pahalılığı ne 13’ncü maaş filan ödenmeyecektir…
Bunun mesajını dün hem Fuat Oktay hem de Faiz Sucuoğlu ekranlar karşısında vermiştir!
Haliyle artım top KKTC hükümetinin kucağındadır…
…
KKTC hükümetinin artık ne ağırlığı ne de saygınlığı kalmamıştır!
Oysu biz bu ülkeyi hukuk devleti olarak bilirdik…
Kalkmış sendika kendi kafasına göre şalter indiriyor ve bunun adına da sendikacılık diyor!
Kardeşim sen ne hakla faturası ödenmiş kurumların elektriklerini kesiyorsun…
Bu gücü nereden alıyorsun!
Halk edebiyatını filan bırak zira bu sıralar halkın sadece öfkesini alıyorsun…
İnsanlar veznelere borç ödemeye gidiyor senin sözde eylemin nedeniyle ödemeden dönüyor!
Peki devlet ne yapıyor sadece bakıyor…
Çünkü devlette ciddiyet yok, ağırlık yok, hiçbir şey yok!
Bakalım protokol gereği sendikaların hakları tek tek budanmaya başlayınca ne yapacaksın, kimlere kafa tutacaksın…
…
Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası, önceki gün çarpıcı bir iddiada bulundu.
Hani uzun süredir bu ülkede niye mobil internette sorun yaşıyoruz diye soruyoruz ya…
Dünya 4.5G – 5G kullanırken biz niye 3G ile kör topal mobil internetle idare etmek zorundayız…
Hem de yüklü faturalar ödeme pahasına…
Devleti suçluyordu ‘kibar kibar’ GSM operatörlerimiz Kuzey Kıbrıs Türkcell ve Telsim...
Biz hazırız alt yapı yok falan diyorlardı…
Şimdi TEL-SEN dün çıktı, ülkede fiber altyapı sorunu olmadığını, mevcut fiber altyapısını devletin elinden kapma veya başka bir fiber altyapısı oluşturma “arzusu” var dedi.
‘Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını uyarıyoruz’ dediler…
Biz de diyoruz ki nedir bu altyapı eksikliği…
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan açıklamasında , ‘4G,4.5G,5G yapmak isteyenleri ‘fiber altyapısı hayata geçmelidir’ diyerek yarattıkları durumdan vazgeçmeye çağırıyor ve ben fiber altyapıya da sahip olayım kurnazlığıyla mevcut altyapıyı işe yaramaz gösterip sahiplenmeye ve/veya alternatif altyapı yaratmaya çalışanları da uyarıyor.
Eğer TEL-Sen’in iddiaları doğruysa bu resmen bir skandaldır.
Tel-Sen ayrıca Güvende Kal uygulamasıyla ilgili de KKTCELL’i eleştiriyor.
Güvende Kal uygulamasının başarısı Telekomünikasyon dairesinin verdiği altyapı desteğiyle olmuştur, ‘Güvende Kal’ı uyguladık başardık algısı yaratmaya çalışan mobil operatör şirketinin davranışını da ‘komik buluyoruz’ diyorlar…
Şimdi mobil operatörlerden bu iddialara karşı ciddi bir açıklama bekliyoruz.
Bu halk neden dünyanın en kötü ve pahalı internetini kullanıyor bizim amacımız bunu öğrenmek ve sorumluları bulmak…
MESAJ KUTUSU
Sayın Faiz SUCUOĞLU, Ankara ziyareti ve imzalanan protokol bir nebze olsun rahat bir nefes aldıracak ama asıl mesele artık bundan sonra başlıyor. Zira maddeler hayata geçmeye başladıkça meydanlar yine dolup boşalacak ve eylemler bu kez eskisinden çok daha fazla etkili olacak…
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Sayın Serap KONDE, İlaç ve Eczacılık Dairesi olarak şimdi de elinizde sonda kalmadığını üzülerek öğrendik. Yani nasıl bir kamu zihniyetidir ki her şeyi son güne bırakıyorsunuz anlamak mümkün değil. Umarız ihale sürecini çabuk atlatır ve büyük bir eksikliği birkaç güne kadar giderirsiniz…
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Sayın Kubilay ÖZKIRAÇ, sendikanızın yaptığı eylemler artık yasaların da dışına taşmaya başladı. Borcu olmayan dairelerin şalterlerini indirmekle hangi akla hizmet ediyorsunuz. Bu arada vezneler de kapalı olduğu için kurumun parasına para giremiyor!..
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Sayın Sunat ATUN, şu anki hükümetten dışlanır gibi bir tablo ortaya çıksa da hiçbiri bilmiyor ki arkanızdaki büyük güç onların arkasında yok. Ankara dönüşünde bunu kamuoyunun da fazlasıyla hissedeceği konuşuluyor artık hakkımızda hayırlısı…
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Sayın Mehmet KARAOĞLAN, Kanser Hastaları Derneğine nakiller için bir araç bağışında bulunmanız kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Umarız bu jestiniz tüm iş insanlarına da örnek teşkil eder…
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Sayın Halis ÜRESİN, bir süredir Güngör çöplüğünde yaşanan ihale karmaşasını gidermek için özelleştirme yasası kapsamında uluslar arası bir ihaleye çıkacağınızı duyduk. Bu arada çöpten gübre ve elektrik üretimi projesi de gündemdeymiş, yerinde ve doğru bir karardı…
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Sayın Doğuş ELMAS, Devlet Laboratuarındaki kit sorununu ilgili bakanlığa bildirdiğinizi ama bu konuda hiçbir cevap alamadığınız iddia ediliyor. Eğer o belgeyi bize de gönderirseniz en azından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için iyi bir kamu hizmeti yapmış olacaksınız…
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Sayın Tufan ERHÜRMAN, yılan hikayesine dönen protokol en sonunda imzalandı ancak siz yine de hazırlıklı olun. Perde gerisinde çok senaryo yazılıyor bunlardan birisi devreye girerse artık siz de sahnede olacaksınız…
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Sayın Hasan SERTOĞLU, geçmiş dönemlerde hellim ve domatese maç satanlar varsa ki siz öyle iddia ediyorsunuz bunları kamuoyuna isimleriyle deşifre etme görevi de sizindir demektir. Birileri bedel ödemezse bu memlekette hayırlı tek bir iş bile olmaz değil mi?
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Sayın İlker İPEKDAL, bir zamanlar projesini ürettiğiniz gerçek bir hasta hakları oluşumu için bundan daha iyi bir zemin ve zaman olamaz. Ayrıca bu bir hekim olarak sizin insanlık görevinizdir, artık elinizi taşın altına koymanız da şart olmuştur…
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