Çinli şirket tarafından “yüzer doğal gaz yeniden gazlaştırma ve depolama ünitesi” olarak faaliyet göstermesi amacıyla Rum Yönetimi hesabına inşa edilen “Promitheas” isimli yüzer tesisin ocak ayı ortasından beri hazır olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Promitheas’ın Kıbrıs’a Gelmesi Zamanı ETİFA’nın Elinde” başlıklı haberinde “Promitheas” yüzer tesisin geçen ocak ayından beri hazır olduğunu, bunun teslim alınmasının ise Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) elinde olduğunu yazdı.

Gazete, Çin şirketi “CPP Metron Consortium Ltd”(CMC) tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, yüzer tesisinin, Güney Kıbrıs’a geliş tarihinin ETİFA’nın elinde olduğunu belirtti.

Habere göre konsorsiyum yaptığı açıklamada, çıkan haberlere karşın, CMC’nin Vasiliko’daki proje ve Güney Kıbrıs’ın çıkarları açısından zararlı olarak addettiği medya aracılığıyla yapılan yargılamanın devam etmemesi için geçen mart ayına kadar buna dahil olmadığını da ifade etti.