Çinli şirket tarafından inşa edilen “Promithea” isimli yüzer tesisin, Vasiliko’daki doğal gaz tesisinin tamamlanmasına kadar Güney Kıbrıs tarafından kiralanmasına kesin gözle bakıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Çinliler Temmuz 2024’te Doğal Gaz Kara Tesisinde Israr Ediyor-“Promithea’”nın Kiralanması AB Üyesi Ülkeye” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs hesabına, Çin enerji şirketi tarafından “yüzer doğal gaz yeniden gazlaştırma ve depolama ünitesi” olarak faaliyet göstermesi amacıyla inşa edilen “Promitheas” isimli gemiye ilişkin gelişmelere yer verdi.

Gazete “China Petroleum Pipeline Engineering” isimli Çinli şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye dayanarak, geminin, eylül ayında teslim edileceğini belirtti.

Gazete haberinde geminin, “Doğal Gaz Altyapı Şirketi”nin mülkiyetine geçmesinin ardından, yaklaşık bir yıla yakın hareketsiz kalması senaryosundan kaçınılması amacıyla geçici istasyonu konusunda da karar verileceğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak uluslararası şirketlerin halihazırda “Promithea” isimli gemiyi kiralamak istedikleri konusunda ilgi göstermesine karşın, Rusya’ya karşı yaptırımların geçerli olmasından itibaren Rum Yönetiminin, FSRU gemisinin sahibi olarak bir sonraki adıma karar verdiğini, bunun da Avrupai olacağını belirtti.

Habere göre, lehte olan bir anlaşmaya bağlı olarak yüzer doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesinin AB üyesi bir ülkeye kısa dönemli olarak kiralanması isteniyor.