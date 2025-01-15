Rum yönetimi “Great Sea Inerconnector” (GSI) konusunda Yunan Enerji Bakanlığı’na gönderdiği mektuba cevap bekliyor

Rum yönetiminin Çin’e yaptırdığı “Promithea” isimli yüzer doğal gaz tesisinin (SFRU), bazı önemli yedek parçalarını beklerken gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için 2-3 ay daha Malezya’da kalacağı bildirildi.

Haravgi’nin “‘Promithea’ Malakka Boğazı bölgesinde Kamp Kurdu” başlıklı haberine göre Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu yüzer tesisin şu anda Singapur-Malezya arasındaki Malakka Boğazı bölgesinde bulunduğunu ve yüzer tesis olarak lisans almaya hazır olup olmadığının saptanması için kontrollerinin devam ettiğini, ardından tescil için bir terminale gideceğini açıkladı.

“Promithea”nın tescil için gideceği bir terminal bulunup bulunmadığı sorusuna karşılık Rum “Doğal Gaz Altyapı Şirketi’nin” (ETİFA) bir sonraki destinasyon için, tesisin lisans alması ve Vasiliko’daki Doğal Gaz Terminali hazır olana kadar kullanılabilmesini de kapsayacak şekilde ihaleye çıkacağını söyledi.

Papanastasiu yüzer tesisin, Avrupa Komisyonu tarafından finansman, iki Avrupa bankası tarafından da kredi verilen bir projenin parçası olduğunu, yeşil ışık yakmaları için finansör ve kreditörler ile temas edilmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyon tarafından finanse edilen doğal gaz altyapıları projesinin yitirilip yitirilmediği sorusuna karşılık da Avrupa ile istişare içerisinde olduklarını, sonucunun çok yakında ortaya çıkacağını söyledi.

Papanastasiu Güney Kıbrıs ile Girit arasında kurulması planlanan elektrik kablosu bağlantısı (Great Sea Interconnector/GSI) konusunda Yunanistan Enerji Bakanlığı’na 3 Aralık’ta gönderdiği mektuba halen cevap gelmediğini de söyledi.

Öte yandan Politis Rum-Yunan Enerji Düzenleme kurullarının, Avrupa Komisyonu ve GSI’nin yüklenicisi ADMİE’nin temsilcilerinin Rum Enerji Düzenleme Kurulu “RAEK”in 2025 geliri kararı, Rum yönetiminin de projeye 100 milyon euro ile hisse ortağı olma konusunda yatırım kararı alması ile ilgili havada kalan noktaları ele almak üzere bugün telekonferans yapacağını yazdı.

Gazete Rum yönetiminin projeye hisse ortağı olma kararının, Yunan Enerji Bakanlığı’ndan alacağı ek izahatın içeriğine bağlı olacağına işaret etti.