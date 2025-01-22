Rum yönetiminin, Vasiliko’da başlattığı doğal gaz terminali projesinin bir parçası olarak Çin’e yaptırdığı “Promithea” isimli geminin, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gazlaştırma yüzer tesisi (SFRU) olarak kullanabilmesi için gerekenlerin bir aşamasının daha tamamladığı bildirildi.

Politis’in haberine göre “Promithea” gemisinin yüzer tesis (SFRU) olarak kullanılmasına yönelik yabancı uzmanların denetim ve raporlama aşaması tamamlandı. Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis bu aşamayı “elektrik enerjisi üretim maliyetini azaltma stratejisinin hayata geçirilmesindeki kritik bir adım” olarak niteledi.

Uzman tarafından hazırlanan raporda, geminin SFRU lisansı alabilmesi, verimli, güvenli ve uluslararası standartlara uygun işleyebilmesi için şart olan eylemler sıralanıyor. Raporda tavsiye edilen çalışmaların yapılması, geminin SFRU’ya yükseltilmesi takvimi ve maliyeti tam olarak belirlenmesine olanak sağlayacak.