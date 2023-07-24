Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs ve beraberindeki heyet, Ankara PTT AŞ. Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Posta Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Örs yaptığı açıklamada her sıkıntı ve sorunda, iyi günde, kötü günde her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye teşekkür etti.

Örs, “Bizi dünyada Uluslararası Posta Birliğine üye 192 ülkeye posta yoluyla bağlayan ve bize her türlü teknik ve maddi desteği sağlayarak kardeşlik hukukumuzu daha çok geliştiren PTT AŞ’ye, Genel Müdür Hakan Gülten’e ülkemiz ve Dairemiz adına çok teşekkür ederim” dedi.