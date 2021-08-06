Levent Özadam - Mesaj Kutusu
UBP kurultayında tüzük değişikliği yazımızdan sonra dün onlarca tanıdık tanımadık okur aradı…
Doğru mu diye sordu!
Hepsine de ortak bir cevap verdik…
Bu sorunun cevabı bizde değil bizzat UBP’nin kendisinde, diye!
Öyle değil mi ya…
Böyle bir çalışma olduğu kesindir!
Detaylı açıklamayı ise parti yetkililerinden bekleriz artık…
Bu arada dün gün boyu herhangi bir yalanlama gelmediğine göre de doğru olarak kabul ederiz!
Ayrıca bunu bilmek sadece UBP tabanının değil tüm ülke insanlarının hakkıdır…
İktidar partisi olan UBP’deki gelişmeler sadece partiyi değil herkesi ilgilendirir!
Muhakkak ki bu konuda bir açıklama yapılacaktır…
Yapılması da gereklidir!
…
Türkiye’deki yangın faciası ortada…
Bu konudaki haberleri ve gelişmeleri dört gözle yüreğimiz de yanarak izliyoruz!
Eminiz ki ülkeyi yönetenler de izliyordur…
Zira bu konuda Türkiye’nin yanında olduğumuzu sürekli söylüyorlar!
Zaten böyle de olması gerek…
KKTC’den Sivil Savunma Teşkilatı ve Orman Dairesi’nden ekipler şu anda yangın bölgesinde yedi yirmi dört çalışıyorlar!
Katkılarının büyük olacağından da kuşkumuz yoktur…
Nerede getirmeye çalışıyoruz anlatalım!
Önce polisimizden başlamak gerek;
Şu anda çalışan 2 bin civarı polisimiz var…
Ama bin kadar da eksikleri!
Artan nüfusu, son yıllarda tavan yapan asayiş olaylarını göz önünde bulundurun lütfen…
Çok eksik bir sayıyla büyük bir özveriyle çalışıyorlar!
Ama onların sorunlarını duyan yok, dinleyen yok…
Çünkü yapılan istihdamlarda polis teşkilatı öncelikli değil!
Öncelik siyasi rant için yapılan istihdamlarda…
Arka kapıdan yani!
Devletin paraları doğru kullanılmıyor…
…
Sivil Savunma ona keza!
Teşkilatın kadrosu 190 kişiden oluşuyor…
Ama mevcut sayı 120 civarında!
Her yere bolca istihdam yapıyorlar ancak konu iş yapan kurumlara gelince cimrilikleri tutuyor…
Araç gereçlerin birçoğu artık miyadını doldurdu ama kimin umurunda!
Bu gibi kurumların hayat kurtardığının bile farkında değiller…
Ya da farkındalar ancak siyasi rant göremedikleri için işlerine gelmiyor!
…
Orman Dairesi’nde de durum farklı değil…
Buraya yıllarca istihdam yapıldı farklı nedenlerle!
Daireyi köprü olarak kullandılar orada istihdam edilenler fırsatını bulunda siyasi torpille başka dairelere kaçtılar…
Çünkü güneşin altında yanan ormanlarda su sıkmak işlerine gelmedi!
Hepsi buldu birer siyasi dayı ve istihdam edildikten birkaç ay sona sıvıştı…
Olan dairenin yöneticileri ile özverili çalışmalarıyla taktir toplayan çalışanlara oldu!
Bu dairenin araç gereç eksiği de var…
Çünkü siyasiler için kamu yararı değil parti ve makamları çok daha önemli!
…
Popülizm bu ülkeyi yedi bitirdi…
Yemeye de devam ediyor, devam da edecek!
Ülkeyi yönettiklerini zannederler de böyle hassas kurumlara sadece alkış tutarak bunların sorunlarına ciddi olarak eğilmeyecekler…
Çünkü işleri güçleri popülizm yaparak koltukları sağlama almak!
Allah korusun, üzerimizden uzak olsun…
KKTC eğer bir kere dağı büyük bir yangın felaketi yaşarsa eğer popülizm yangınları söndürebilecek mi acaba?
Düşünsünler, taşınsınlar, biraz da kaşınsınlar artık!
MESAJ KUTUSU
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