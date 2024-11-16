Geçtiğimiz yaz ziyaretçi akınına uğrayan antik Roma kentinde, aşırı turizmle mücadele kapsamında ziyaretçi sayısının günlük 20 bin ile sınırlandırılması ve kişiselleştirilmiş bilet uygulaması da dahil olmak üzere bir dizi önlem alınacak.

İtalya'daki antik kent Pompeii, aşırı turizmi önlemek ve MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından kül ve kaya altında kalan Roma kentinin dünyaca ünlü kalıntılarını korumak amacıyla yeni önlemler getirmeye hazırlanıyor.

Pompeii Arkeoloji Parkı'nın müdürü Gabriel Zuchtriegel, parka gelen ziyaretçilerin her gün ortalama 15 bin ile 20 bini aştığını ve yeni günlük sınırın sayıların daha da artmasını önleyeceğini belirtti.

"Alan üzerindeki insan baskısını kaldırmak için bir dizi proje üzerinde çalışıyoruz, bu hem ziyaretçiler hem de çok eşsiz ve kırılgan olan miras için risk oluşturabilir." dedi.

Cuma günü park, her ziyaretçinin tam adını içeren kişiselleştirilmiş biletleri tanıttı. Her gün en fazla 20 bin bilet satışa sunulacak ve yoğun yaz sezonu boyunca farklı zaman dilimleri ayrılacak.

Park yönetimi ayrıca, 'Büyük Pompeii' projesinin bir parçası olarak ücretsiz servis otobüsleriyle daha fazla turisti Pompeii ile bağlantılı diğer antik alanlara çekmeye çalışıyor. Bu bölgeler arasında Stabia, Torre Annunziata ve Boscoreale yer alıyor.

Zuchtriegel, "Akışları ve güvenliği yönetmeye yönelik tedbirler ve ziyaretlerin kişiselleştirilmesi bu stratejinin bir parçası." dedi.

''UNESCO'nun çevresindeki keşfedilmeyi bekleyen kültürel hazinelerle dolu bölgede, yavaş, sürdürülebilir, keyifli, kitlesel olmayan ve her şeyden önce yaygın bir turizm hedefliyoruz" diye ekledi.