Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya'nın ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerinin konuşlu kalacağı sürenin 2023 sonuna kadar uzatılması teklifini kabul edeceklerini duyurdu.

Blaszczak, radyo programında verdiği demeçte, konuyu Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'un ülkeyi ziyareti sırasında ele aldıklarını söyledi.

Polonya'nın hava savunmasına ilişkin muhalif politikacılar tarafından dile getirilen eleştirilere dikkati çeken Blaszczak, muhalefeti "iktidarları boyunca hava savunmasını iyileştirmek için hiçbir şey yapmadıkları" gerekçesiyle ikiyüzlülükle suçladı.

Blaszczak, Almanya'nın Patriot hava savunma sistemlerinin Polonya'da konuşlu kalacağı süreyi yıl sonuna kadar uzatma teklifini kabul edeceklerini belirtti.

Ukrayna'dan Kasım 2022'de atılan füzenin Polonya topraklarına düşerek iki kişinin ölümüne neden olmasının ardından Almanya, ocak ayında Patriotlarını bu ülkede konuşlandırmıştı.