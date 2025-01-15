Polis, Lefkoşa’da 100’lük banknotlardan oluşan 4 adet sahte ABD dolarlarının tedavüle sürüldüğünü açıklayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede bulunan bir şahıs, bugün 4 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 400 ABD doları sahte parayı kumar oynamak maksadıyla tedavüle sürdü.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tutuklanan şahsın tasarrufunda, 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD doları sahte para daha tespit edildi.

Sahte ABD dolarlarının seri numaraları şöyle:

“HH17959185A, HH17958742A, HH17958736A, HH17958738A, KE29532705B, HH17960260A, KF82109749A, KF92049836, HH17960262A, HH17960196A, HH17960264A, HH17958731A, HH14960198A, KF56114713A, HH17960200A”

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan “100’lük ABD doları” cinsi para bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi.