Kendisini almak için gelen ambulansı kaçırıp Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden 33 yaşındaki gencin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.00 sıralarında, Serhatköy’de sakin T.K. (E-33) kendisini almak için gelen ambulansın ön koltuğuna oturmak istedi.

Sağlık ekipleriyle arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında çalışır durumdaki RHA 4352 plakalı ambulansa binen T.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine tespit edilen T.K’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde müşahede altına alındığı, ambulans da sağlık merkezine telsim edildiği açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.