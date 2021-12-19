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Zorla kaçırdı, ölümle tehdit etti

19 Aralık 2021 Pazar 11:38
Zorla kaçırdı, ölümle tehdit etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen zorla insan kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmail Dursun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlı İsmail Dursun’un 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde aralarında yaşanan kız meselesi ile ilgili anlaşmazlık nedeni ile Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren Maça Kızı isimli eğlence mekanından, zorla, kullanmakta olduğu GN 270 plakalı salon araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu üzerinde araç içerisinde kendisini darp ederek, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, müştekinin polisi aramak istemesi üzerine, elindeki Xiaomi Note 8 pro marka cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlattı. 

Polis, aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve meselenin henüz yeni meydana geldiğini belirterek, aranmakta olan emare ve yine incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. 

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan emareye etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 13:06
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