Zorla kaçırdı, ölümle tehdit etti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan tutuklanan zanlı Rasel Rasel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, zanlı Rasel Rasel’in (E-31) Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 08.07.2022 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Haspolat'ta, aynı yerde sakin Zanlı Rasel Rasel’in ve ismi Hasan olduğu tespit edilen ve soyadı bilinmeyen Bangladeş uyruklu kişi aynı yerde faaliyet gösteren bir iş yerine ait lojmanda ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Faruque Hossan’ı (E-52) zorla ellerinden ve kollarından tutup plakası ve modeli meçhul araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürerek zorla alıkoyup Faruque Hossan'a hitaben "benim senden alacağım 16.000 tl fakat ben senden 32.000 tl alacağım eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehditinde bulundukların anlattı.

Polis, olay polise 10.07.2022 tarihinde rapor edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı Rasel Rasel’in polis ekipleri tarafından tespit edildiğini ve akabinde Faruque Hossan’ın tutulduğu yerden Hasan isimli şahıs tarafından alınarak ikametgahına bırakıldığını belirtti. Polis, aranan bir şahıs ve suçun ciddiyetine değinip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep eti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.