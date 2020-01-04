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Zorla insan kaçırma soygun ve darp suçundan aranan şahıs tutuklandı

Zorla insan kaçırma soygun ve darp suçundan aranan şahıs tutuklandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:27
Zorla insan kaçırma soygun ve darp suçundan aranan şahıs tutuklandı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olan zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın ardından aranan zanlı Usman Ali de tutuklandı ve bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Soygun, Sirkat, Zorla insan kaçırma, şiddet tehdidi ve darp suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.12.2019 tarihinde Haspolat' da, Haspolat'ta sakin Usman Ali, Lefkoşa' da sakin Hassan Raja, Mağusa' da sakin soyismi henüz tespit edilemeyen Usman (Pakistan) ve Girne' de sakin henüz soy ismi tespit edilemeyen İrfan (Pakistan) isimli şahısların Kashif Манмооd’u zorla kaçırıp, Hamitköy’e Usman Ali’nin Haspolat' ta bulunan ikametgahına götürdükten sonra, adı edilenin ellerini ve gözlerini bağladıktan sonra yüzüne tokat ve yumruk vurup boğazını sıktıktan sonra, tasarrufunda bulunan Samsung 6 age marka cep telefonunu, 50 TL parayı ve Pakistan pasaportunu aldıktan sonra adı edileni henüz plakası ve markası tespit edilemeyen İrfan isimli şahsa ait bir araç ile Lefkoşa Girne kapısında Hassan Raja' nın kalmakta olduğu eve götürerek 01.01.2020 tarihine kadar alıkoyduklarını mahkemeye aktardı. Polis, olayın polise 01.01.2020 tarihinde intikal ettiğini ve zanlılar Usman Ali ve Hassan Raja’nın tutuklandığını söyledi. Aranan zanlı Usman Ali’nin yeni yakalandığını ancak İrfan ile İrfan' a ait olan plakası henüz tespit edilemeyen aracın halen arandığını söyleyip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Insan KaçırmaDarpSoygunUsman AliHassan Raja
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