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Zorla ilişkiye girdi iddiası

Zorla ilişkiye girdi iddiası

13 Haziran 2019 Perşembe 18:36
Zorla ilişkiye girdi iddiası

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Evden kaçan 14 yaşındaki kızı evine götürüp cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki T.Y. bugün cinsel tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Evden kaçan kız çocuğunun bulunup ifadesinin alınması ile T.Y.’ye hakkındaki suçlama değişti. Kız çoğunun ifadesinde T.Y.’nin kendisi ile zorla ilişkiye girdiği yönünde beyan verdiği ve şikâyetçi olduğu öğrenildi. Tutuklu bulunan T.Y. dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşma zanlının 17 yaşında olmasından dolayı kapalı oturum gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlı hakkında 4 gün tutukluluk kararı verdiği, bu süre içerisinde 14 yaşındaki kızın verdiği ifadenin doğruluğunun araştırılacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
TecavüzKızçocuk
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